Задержан телохранитель Атамбаева

Военная прокуратура задержала телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева. Об этом на своей странице в соцсети написал адвокат Замир Жоошев.

По его словам, Сагымбаева задержали в качестве подозреваемого по событиям, произошедшим внутри дома Алмазбека Атамбаева 7 августа.

"А что происходило 7 августа внутри дома А. Атамбаева знают все - Канат охранял экс-президента, а люди в масках собирались якобы задержать А. Атамбаева.

Под масками кто был? Ни экс-президент ни его телохранитель не могли знать.

Даже если сотруднику гос охраны было бы известно, что пришли именно спецназовцы, он не мог задержать и передать им экс-президента. Ведь перед ним была поставлена задача охранять "объект" и такая задача не снималась со стороны 9-службы ГКНБ", - написал он.