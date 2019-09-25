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Задержан телохранитель Атамбаева

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- Бакыт Стамов
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Военная прокуратура задержала телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева. Об этом на своей странице в соцсети написал адвокат Замир Жоошев.

По его словам, Сагымбаева задержали в качестве подозреваемого по событиям, произошедшим внутри дома Алмазбека Атамбаева 7 августа.

"А что происходило 7 августа внутри дома А. Атамбаева знают все - Канат охранял экс-президента, а люди в масках собирались якобы задержать А. Атамбаева.

Под масками кто был? Ни экс-президент ни его телохранитель не могли знать.

Даже если сотруднику гос охраны было бы известно, что пришли именно спецназовцы, он не мог задержать и передать им экс-президента. Ведь перед ним была поставлена задача охранять "объект" и такая задача не снималась со стороны 9-службы ГКНБ", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/381797
Теги:
Алмазбек Атамбаев, задержание, Бишкек, Кыргызстан, прокуратура
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