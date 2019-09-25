Выборы - 2020. Новый расклад политической колоды

Политсистема законодательной ветви власти будет серьезно меняться. Это место будет с высокой политической активностью, но сохранятся закулисные договоренности, переток финансов с переделом сфер влияния. Об этом редакции VB.KG заявил политолог Денис Бердаков.

По его мнению, ЖК может стать номинальным институтом, какие есть во многих странах.

- Мы оказываемся вновь у развилки - когда нам необходимо усиливать полномочия президента, хотя номинально он не так силен, как в суперпрезидентских республиках. Ему так или иначе приходится считаться с ЖК, но это велит Конституция, и интересами политгрупп нельзя пренебречь, ведь госвласть не сильно централизирована, - подчеркнул Бердаков.

Однако идею досрочных выборов в парламент политолог считает уже неактуальной.

- Идея досрочных выборов в КР - не центральная на данный момент. Она была актуальна еще месяц назад. Ее популярность была связана с тем, что политики и технологи пытались доказать, что досрочные выборы на волне победы над Алмазбеком Атамбаевым и тишины со стороны элитных групп приоритетны к зиме. Но пока эта идея не вступила в силу. Поэтому, я считаю, что все-таки выборы пройдут в срок - осенью 2020 года. При этом грядущие выборы могут пойти по двум направлениям. Первым может стать пропуск в парламент всех региональных лидеров, коих довольно много и с деньгами. В нынешнем ЖК таких 40-50 процентов, бывшие чиновники-олигархи, как это в случае с партией "Бир Бол", это бизнесмены из "Онугуу" и "Кыргызстана", СДПК. Это необходимо, чтобы не было внепарламентской оппозиции, которых лишают кормушек, - считает Бердаков.

Плюс в том, уверен политолог, что не будет оппозиции. Но коварство заключается в том, что они продолжают быть автономными. Это похоже на мину замедленного действия, которая может в определенный момент взорваться. С таким ЖК можно ужиться, но контролировать финансовые потоки - нет.

- Второй путь - пример партий "Ак-Жол" и "Алга, Кыргызстана!" Правда, в этом случае будут не учителя и врачи, а безликие бизнесмены и чиновники. Эта огромная масса собьется в 2-3 партии и получит с помощью админресурса, финансов контроль парламента. Они легко будут протаскивать любые решения или блокировать их, благодаря большинству, - говорит Бердаков.

Тем не менее, в течение 1-2 лет будет реально усилена внепарламентская оппозиция, примеры этого уже были.

- Еще один фактор, влияющий на выборы, - порог в 9 процентов прохождения в парламент. На мой взгляд, будет от трех до пяти партий, а представленность фракций будет шире. Это будут большие и удобные партии. Ставки на избирательный процесс растут, сказывается инфляция. Партии и лидеры могут тратить на выборы до 2 млн. долларов США. Что касается тех, кто может попасть в ЖК следующего созыва. Что касается партии "Республика", то успех у них обеспечен за счет бизнесменов, у которых есть региональный бизнес, и он напрямую работает с электоратом.

Новый парламент будет крайне важен, потому что скоро 2023 год, и никто не видит следующего преемника главы КР. - Все встанет на свои места в течение пары лет. ЖК будет самым легитимным органом власти в 2023 году, который будет принимать решение об изменении Конституции в сторону президентского усиления (например, появление второго срока) и полный переход к парламентской форме правления. Битва за парламент уже началась, это понимают все кланы. Если не успеют сейчас, то их просто подвинут. К тому же, лидеры партий будут создавать конголомераты. Не будет единых партий, а будут комбинации из мелких. Конкуренция будет за попадание в списки. "Кыргызстан" пройдет самостоятельно. А вот ни одна часть СДПК в ЖК не попадет. "Бир Бол" намерена примкнуть к кому-нибудь более крупному. "Ата Мекен" имеет очень маленькие шансы на прохождение. Они это понимают и прилагают усилия, чтобы развернуть судьбу в свою сторону через работу с электоратом на юге. Что касается "Онугуу-Прогресс", то они вольются в какую-то южную партию, - поясняет Бердаков.

По словам политолога, произойдет новое рождение партий, как, например, "Мекеним Кыргызстан" и "Мекен Ынтымагы". Под их крышей соберутся многие лидеры. Обсуждается возрождение и "Замандаша".

- Что касается "Республики - Ата Журт", то они, скорее всего, расколятся, и у них будет борьба за южный электорат, - добавил Денис Бердаков.