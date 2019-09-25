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Замглавы Госкомрелигии: Не должно быть никабов в школе

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- Екатерина Улитина
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Депутат Кожобек Рыспаев на заседании Жогорку Кенеша поинтересовался как заместитель директора Госкомиссии по делам религии Закир Чотаев относится к тому, что школьницы надевают в школы никаб (ника́б - мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз).

Чиновник попытался уйти от ответа и переадресовать вопрос Министерству образования, так как правила ношения школьной формы устанавливают именно там.

Однако, депутат настоял на ответе:

- Я и без вас, дорогой, знаю, что у нас светское государство и что Министерство образования разрабатывает стандарты школьной формы. Но вы тоже имеете к этому отношение. Вы что-то делаете? Говорите с людьми, чтобы они не одевали детей так, что только глаза видно?, - поинтересовался депутат.

- Не должно быть никабов в школах. Мы живем в светском государстве. Но это полномочия министерства образования, - ответил Закир Чотаев.

Он также отметил, что в последние годы религиозные деятели стали реже носить одежду свойственную арабским и пакистанским народам.

- С представителями ДУМК мы ведем разъяснительную работу, что предпочтительнее носить национальную одежду. Многие прислушиваются и предпочитают носить ак-калпаки и чапаны, - рассказал Чотаев.


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URL: https://www.vb.kg/381828
Теги:
Кожобек Рыспаев, религия, школа, Кыргызстан, хиджаб
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