Замглавы Госкомрелигии: Не должно быть никабов в школе

Депутат Кожобек Рыспаев на заседании Жогорку Кенеша поинтересовался как заместитель директора Госкомиссии по делам религии Закир Чотаев относится к тому, что школьницы надевают в школы никаб (ника́б - мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз).

Чиновник попытался уйти от ответа и переадресовать вопрос Министерству образования, так как правила ношения школьной формы устанавливают именно там.

Однако, депутат настоял на ответе:

- Я и без вас, дорогой, знаю, что у нас светское государство и что Министерство образования разрабатывает стандарты школьной формы. Но вы тоже имеете к этому отношение. Вы что-то делаете? Говорите с людьми, чтобы они не одевали детей так, что только глаза видно?, - поинтересовался депутат.

- Не должно быть никабов в школах. Мы живем в светском государстве. Но это полномочия министерства образования, - ответил Закир Чотаев.

Он также отметил, что в последние годы религиозные деятели стали реже носить одежду свойственную арабским и пакистанским народам.

- С представителями ДУМК мы ведем разъяснительную работу, что предпочтительнее носить национальную одежду. Многие прислушиваются и предпочитают носить ак-калпаки и чапаны, - рассказал Чотаев.