Индира Джолдубаева отказалась сотрудничать со следствием

По делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева 15 фигурантов подписали соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом изданию 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что всего по делу проходят 19 человек.

"Соглашение о сотрудничестве не подписали бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, бывший генпрокурор Индира Джолдубаева и глава Центра гематологии Абдухалим Раимжанов"!, - заявили редакции.

Адвокат Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев подтвердил, что единственный документ, где стоит подпись бывшего главы государства, - протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела.

"Ни одного признака преступления в действиях Алмазбека Атамбаева нет. Мы ходатайствовали о рассекречивании некоторых материалов уголовного дела и его прекращении в отношении бывшего президента. Следствие частично удовлетворило прошение о выдаче копий дела, в остальных ходатайствах отказано", - сказал он.

Юрист заметил, что в материалах дела нет ни одного показания, где бы указывалось, что Алмазбек Атамбаев виновен в инкриминируемом ему деянии.

"В показаниях Шамиля Атаханова указывается, что он ставил в известность главу государства о том, что идет процедура освобождения Азиза Батукаева в связи с его болезнью. Аида Салянова утверждает то же самое. Однако нет показаний о том, что Алмазбек Атамбаев давал кому-то указания", - подчеркнул Сергей Слесарев.

Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. Обвиняемыми проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.