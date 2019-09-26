Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Индира Джолдубаева отказалась сотрудничать со следствием

409  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева 15 фигурантов подписали соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом изданию 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что всего по делу проходят 19 человек.

"Соглашение о сотрудничестве не подписали бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, бывший генпрокурор Индира Джолдубаева и глава Центра гематологии Абдухалим Раимжанов"!, - заявили редакции.

Адвокат Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев подтвердил, что единственный документ, где стоит подпись бывшего главы государства, - протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела.

"Ни одного признака преступления в действиях Алмазбека Атамбаева нет. Мы ходатайствовали о рассекречивании некоторых материалов уголовного дела и его прекращении в отношении бывшего президента. Следствие частично удовлетворило прошение о выдаче копий дела, в остальных ходатайствах отказано", - сказал он.

Юрист заметил, что в материалах дела нет ни одного показания, где бы указывалось, что Алмазбек Атамбаев виновен в инкриминируемом ему деянии.

"В показаниях Шамиля Атаханова указывается, что он ставил в известность главу государства о том, что идет процедура освобождения Азиза Батукаева в связи с его болезнью. Аида Салянова утверждает то же самое. Однако нет показаний о том, что Алмазбек Атамбаев давал кому-то указания", - подчеркнул Сергей Слесарев.

Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. Обвиняемыми проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381852
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, МВД, Индира Джолдубаева, сотрудничество, Кыргызстан, следствие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  