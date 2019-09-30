Минфин прокомментировал дело о многомиллионной растрате

Пресс-служба Министерства финансов подтвердила информацию, что Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями расследует дело о нецелевом использовании денег Центром судебного представительства.

По данным Минфина в четверг, 26 сентября, сотрудники ГСБЭП изъяли необходимые для расследования дела документы. Изъятие происходило в кабинете хранятся документы для служебного пользования, в присутствии сотрудника ведомства.

При этом пресс-служба опровергает, что ГСБЭП проводил обыск в кабинете министра финансов Бактыгуль Жээнбаевой.

"На изъятие документов министр Бактыгуль Жеенбаева дала разрешение. Следственные органы Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики изъяли необходимые документы в рамках досудебного производства", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее источники сообщили, что в Департаменте судебного представительства с 2015 по 2018 годы потратили 6 млн сомов, вместо выделенных 1,6 млн. Источники утверждают, что покупка услуг происходила с нарушениями закона о госзакупках. Дополнительное финансирование поступало в Центр через Министерство финансов.