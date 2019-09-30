Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Министра финансов КР допросят по делу о растрате нескольких миллионов

461  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане расследуют дело о финансовых растратах в Центре судебного представительства. Об этом VB.KG сообщают источники в правоохранительных органах.

По их данным, с 2015 по 2018 годы в Центре судебного представительства превысили расходы, предусмотренные бюджетом на более. чем 4 млн сомов (потратили 6 млн вместо предусмотренных 1,6 млн сомов). Деньги тратили на приобретение услуг без заключения договоров и проведения тендеров. При этом Министерство финансов выделяло на эти цели деньги, не предусмотренные в бюджете.

По данному факту заведено уголовное дело за злоупотребление должностным положением. В четверг, 26 сентября, был проведен обыск в кабинете министра финансов Бактыгуль Жээнбаевой. Сегодня, 30 сентября, ее вызвали на допрос в качестве свидетеля. Кроме того, будут допрошены другие ответственные лица Министерства финансов и Центра судебного представительства.

Отметим, Бактыгуль Жээнбаева была назначена министром финансов в декабре 2018 года, до этого возглавляла Совет директоров частной компании и консультировала Немецкий государственный банк развития.

Центр судебного представительства защищает интересы Кыргызстана в арбитражных, международных, третейских и других судах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381931
Теги:
госзакупки, злоупотребление, растрата, суд, ГСБЭП, Кыргызстан, Бактыгуль Жээнбаева, Министерство финансов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  