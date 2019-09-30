Министра финансов КР допросят по делу о растрате нескольких миллионов

В Кыргызстане расследуют дело о финансовых растратах в Центре судебного представительства. Об этом VB.KG сообщают источники в правоохранительных органах.

По их данным, с 2015 по 2018 годы в Центре судебного представительства превысили расходы, предусмотренные бюджетом на более. чем 4 млн сомов (потратили 6 млн вместо предусмотренных 1,6 млн сомов). Деньги тратили на приобретение услуг без заключения договоров и проведения тендеров. При этом Министерство финансов выделяло на эти цели деньги, не предусмотренные в бюджете.

По данному факту заведено уголовное дело за злоупотребление должностным положением. В четверг, 26 сентября, был проведен обыск в кабинете министра финансов Бактыгуль Жээнбаевой. Сегодня, 30 сентября, ее вызвали на допрос в качестве свидетеля. Кроме того, будут допрошены другие ответственные лица Министерства финансов и Центра судебного представительства.

Отметим, Бактыгуль Жээнбаева была назначена министром финансов в декабре 2018 года, до этого возглавляла Совет директоров частной компании и консультировала Немецкий государственный банк развития.

Центр судебного представительства защищает интересы Кыргызстана в арбитражных, международных, третейских и других судах.