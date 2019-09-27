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Эрнест Карыбеков обратился к депутатам от имени всех заключенных (видео)

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- Андрей Заверухин, Екатерина Улитина
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Эксперт по энергетике Эрнест Карыбеков обратился к правительству и депутатам с просьбой объявить амнистию для заключенных. Об этом он заявил в интервью VB.KG.

Эксперт провел под стражей 3,5 года и сейчас продолжает отбывать наказание в колонии-поселение.

По его словам, условия содержания в кыргызских исправительных учреждениях сложно назвать хорошими. У государства просто нет денег содержать такое количество заключенных. Сейчас их в республике около 10 тысяч.

- Я хотел бы сделать обращение от имени всех заключенных, которые сегодня находятся в зонах, тюрьмах и следственных изоляторах. У нас в стране более трех лет не применялся закон об амнистии. А в соседних государствах амнистия применяется каждый год, и даже по два раза в год. Народ привык, что этим вопросом занимается президент, а на самом деле амнистию инициирует правительство, а принимает Жогорку Кенеш. И я хотел бы обратиться к депутатам и чиновникам, чтобы они в скорейшем времени приняли закон об амнистии. Поскольку заключенные возмущаются, и возмущаются в адрес президента, поэтому парламент и правительство, не применяя закон об амнистии, подставляют его, - говорит Карыбеков.

Он отмечает, что более половины осужденных в Кыргызстане или невиновны, или могли получить меньшие сроки. Однако, суды назначают максимально строгие наказания, даже за те преступления, по которым можно было назначить штраф.

- Получилось так, что я был знаком с делами тех, кто находился со мной на исправительном учреждении, 60% были осуждены незаконно или получили слишком жесткий срок. Как так получается? Человека осуждают в первой инстанции, и если у него нет денег, вышестоящие инстанции ему дают большие сроки. Многие сидят по статьям, за которые можно было дать административное наказание, или намного меньший срок, но в основном сидят с большими сроками, - говорит Эрнест Карыбеков.

Эксперта по энергетике Эрнеста Карыбекова, часто критиковавшего экс-президента Алмазбека Атамбаева, за махинации в энергосистеме, арестовали в 2016 году. Суд первой инстанции приговорил его к 20 годам государственную измену. Однако, во время последующих разбирательств факты госизмены не подтвердились. В итоге суд осудил его за укрывательство преступления. С этим приговором Карыбеков также не согласен и намерен добиваться пересмотра дела. Он уверен, что уголовное дело против него было сфабриковано прежним руководством страны.


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URL: https://www.vb.kg/381890
Теги:
Алмазбек Атамбаев, амнистия, правительство, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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