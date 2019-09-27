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Депутат: Разделение границ с Таджикистаном сдвинется с мертвой точки

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- Екатерина Улитина
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Приграничным районам Кыргызстана выделят дополнительные средства из государственного бюджета на их экономическое и социальное развитие. Об этом VB.KG рассказала депутат ЖК Айнуру Алтыбаева.

Накануне, в Жогорку Кенеше до самого вечера обсуждали ситуацию на границе Кыргызстана и Таджикистана. Заседание проходило за закрытыми дверями.

- Правительство предоставило нам отчет о текущей ситуации. Депутаты задавали вопросы. Сейчас очень важно обратить внимание на социальное и экономическое развитие этих районов. Мы дали возможность правительству составить план развития приграничных регионов и готовы поддержать его, - говорит Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, в бюджете на 2020 год будут предусмотрены расходы на социальную и экономическую поддержку сел и городов, находящихся вблизи границ. Алтыбаева отмечает, что еще одна задача поставленная перед правительством - это завершить процесс делимитации и демаркации госграницы.

- Я уверена этот процесс вскоре сдвинется с мертвой точки. Все будет хорошо. В любом случае такие вопросы должны решаться демократическим путем, - заключила Айнуру Алтыбаева.

Отметим, вблизи спорных участков границ, между кыргызстанцами и жителями соседних республик регулярно возникают конфликты, которые перерастают в массовые драки и перестрелки военнослужащих. Последний инцидент произошел вечером 16 сентября на границе с Таджикистаном. Пограничники двух стран открыли огонь, в результате этого погибли военнослужащие с обеих сторон. Еще несколько гражданских и военных лиц получили ранения.

Вопрос разделения границы с Таджикистаном стоит наиболее остро, так как более 450 километров госграницы не определены и считаются спорными.


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URL: https://www.vb.kg/381894
Теги:
Айнуру Алтыбаева, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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