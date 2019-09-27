В Госкомисии по Кой-Ташу не исключают, что могут полететь головы министров

Госкомиссия по изучению причин событий в Кой-Таше продолжает свою работу. Члены комиссии уже опросили главных силовиков страны и вот только вчера встретились с жителями Кой-Таша, некоторые из которых нажаловались на действия представителей правоохранительных органов.

При этом, в публичном пространстве не перестают высказывать мнения о предвзятости отдельных членов комиссии. По этому поводу редакция VB.KG обратилась за комментариями к эксперту по госуправлению, экс-депутату Алишеру Мамасалиеву, который является членом Госкомиссии по событиям в Кой-Таше.

Прежде чем судить предвзято членов комиссии эксперт попросил общественность дождаться результатов их работы.

- Каждый человек вправе высказать свое мнение о членах комиссии, но я бы попросил общественность пока воздержаться от субъективных оценок и дождаться итогового заключения госкомиссии. С заключением комиссии мы ознакомим депутатов парламента, я думаю, это будет открытое заседание с участием СМИ и тогда каждый сам для себя оценит, согласится или напротив выразит недоверие нашему заключению, - сказал Мамасалиев.

Вы можете сейчас сказать в какой форме будет заключение комиссии, что в нем будет? Сможете ли вы отправить в отставку, например, министра, который по мнению членов комиссии, превысил свои полномочия?

- Сейчас секретариат готовит шаблон аналитического документа, в настоящий момент мы еще в процессе сбора информации, и я думаю где-то с 4 октября комиссия приступит уже к анализу всей собранной информации и проекту самого заключения. Сейчас мне трудно говорить, будут ли в нем рекомендации об отстранении от занимаемой должности отдельных чиновников, но я этого не исключаю.

А вы можете свое личное мнение высказать о произошедшем 7-8 августа в селе Кой-Таше, исходя из полученной информации?

Это будет некорректно по отношению к остальным членам госкомисии, но одно я могу сказать точно, в ночь с 7 на 8 августа на отдельно взятом населенном пункте в селе Кой-Таш образовался вакуум конституционной власти. Это был опасный прецедент и для меня очень важно докопаться до истинных причин возникновения такой ситуации и дать свои рекомендации государственным институтам, чтобы в будущем этого избежать.