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Сколько будут получать пенсионеры после повышения? Разъяснения Соцфонда

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- Екатерина Улитина
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Социальный фонд Кыргызстана рассказал сколько будут получать пенсионеры после повышения базовой и накопительной части пенсии. Отметим, сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановления об индексации пенсий.

Постановлением об индексации базовой части пенсий предусматривается индексация базовой части на 105% или на 100 сомов. При этом базовая часть пенсии индексируется, если общий размер пенсии ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год в размере 4283 сома.

Повышение производится для 38% пенсионеров 241,5 тысяч человек от общего числа пенсионеров.

Постановлением об индексации размеров страховых частей пенсии предусматривается:

- утвердить с 1 октября 2019 года коэффициент индексации размеров страховых частей пенсий в размере 1,05.

- произвести индексацию размеров страховых частей пенсий на коэффициент 1,05, но не менее чем на 200 сомов для пенсий, общий размер которых не превышает 4283 сома, и не менее чем на 320 сомов для пенсий, общий размер которых составляет и превышает 4283 сома.

Данные мероприятия защищают интересы как малообеспеченных за счет установления минимального порога, так и граждан, делающих большие отчисления в пенсионную систему, чем больше взносов, тем выше индексация.

В результате пенсии, размеры которых не превышают 4283 сома минимально повысятся на 300 сомов, а пенсии, размер которых составляет и превышает 4283 сома минимально повысятся на 320 сомов.

По итогам перерасчета пенсий повышение в среднем составит 328 сомов, средний размер пенсии составит 5820 сомов.

Дополнительная потребность на индексацию пенсии для 667,3 тысяч пенсионерам составит 659,2 млн. сомов, в том числе на базовую часть пенсии за счет средств республиканского бюджета в сумме 67,3 млн. сомов, на страховые части пенсий за счет средств Пенсионного фонда 592 млн. сомов.

С 1 октября 2019 года пенсионеры получат пенсии в повышенных размерах.


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URL: https://www.vb.kg/381941
Теги:
пенсии, правительство, Кыргызстан, Социальный фонд
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