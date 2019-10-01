ГСБЭП: Из аэропорта "Манас" незаконно было выведено 5 млн долларов США

Возбуждено уголовное дело по факту вывода 5 млн долларов США из ОАО "Международный аэропорт Манас" в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики по результатам следственно-оперативных мероприятий выявлены факты вывода из ОАО "Международный аэропорт Манас" (далее ОАО "МАМ") 5 миллионов долларов США, посредством оффшорных компаний.

Следствием установлено, что лица, занимающие ответственные руководящие должности в ОАО "МАМ", злоупотребляя своим служебным положением войдя в преступный сговор с отдельными лицами, действуя в их интересах, вопреки интересов указанного ОАО, и государства, а также действуя в своих корыстных целях в 2014 году заключили заведомо невыгодный договор на приобретение 100% пакета акций, практически обанкротившегося и убыточного на тот период времени ЗАО "Топливный центр" расположенный на территории ОАО "МАМ" общей стоимостью 5 миллионов долларов США.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков.

Так, в ходе осуществления досудебного производства было установлено, что в декабре 2014 года в адрес ОАО "МАМ" поступило коммерческое предложение от компании Ф.С.Л., директором которой является гражданка Республики Кипр Е.К. с предложением о приобретении 100% пакета акций ЗАО "Топливный центр" стоимостью 7 миллионов долларов США. Рассмотрение данного коммерческого предложения было поручено начальнику юридического отдела ОАО "МАМ" Б.М. и директору финансово-экономической дирекции А.Ж., которые, войдя в преступный сговор и якобы исследовав деятельность ЗАО "Топливный центр", составили фиктивную служебную записку, в которой указали, что предприятие доходное и не имеет каких-либо долговых обязательств, когда как указанное ЗАО по балансу шло к банкротству, так как, задолженности превышали активы.

Далее в кратчайшие сроки 25 декабря 2014 года на основании данной служебной записки Советом директоров ОАО "МАМ" было одобрено приобретение ЗАО "Топливный центр" и уже на следующий день 26 декабря было вынесено решение Правлением ОАО "МАМ" на приобретение 100% пакета акций указанного убыточного ЗАО стоимостью 5 миллионов долларов США.

После чего, в тот же день 26 декабря 2014 года был заключен договор между ОАО "МАМ" в лице председателя правления И.А. и компанией Ф.С.Л. в лице директора компании Е.К., и буквально через пару дней вышеуказанные средства со счета ОАО "МАМ" перечислены на счета двух оффшорных компаний.

При этом стоимость акций вышеуказанного предприятия на момент реализации составляла всего 100 тысяч сомов.

Вместе с этим, следствием установлено, что бенефициарным владельцем, т.е. истинным получателем вышеуказанных выведенных через офшорные компании 5 миллионов долларов США стала гражданка Б.А.Т.

30 сентября 2019 года в рамках расследуемого дела следственными органами по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.205 ч.3 п.1 (растрата вверенного имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Кыргызской Республики задержан бывший начальник юридического отдела ОАО "МАМ" гражданин Б.М. и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время дело расследуется, в рамках которого к уголовной ответственности будут привлечены все причастные к указанному преступлению лица.