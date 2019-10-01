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Строкова Евгения Григорьевна

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- Оксана Гут
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Строкова Евгения Григорьевна

Родилась 13 августа 1965 года в г. Фрунзе (Бишкек) Чуйской области Кыргызской Республики.

Образование высшее. Окончила Кыргызский Женский Педагогический институт имени В. Маяковского в 1990 г., по специальности преподаватель педагогики и психологии.

Трудовую деятельность начала в 1984 г. в детском саду №42 в качестве воспитателя.

С 1986 г. по 1992 г. - воспитатель-методист в ясли/сад-№103 "Теремок";

С 1992 г. по 1993 г. - учитель СШ №25 г. Бишкек;

С 2003 г. по 2007 г. работала по проекту "Симера" "Многоязычное образование", Ассоциация Центров Поддержки Гражданского Общества;

С 1993 г. по 2014 г. - учитель начальных классов и заместитель директора по УВР СШ №73 г. Бишкек;

С 2014 г. по 2015 г. - директор Центра образования Октябрьского района;

С октября 2015 г. - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 6 созыва по списку Социал-демократической партии Кыргызстана, член Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Дополнительные данные:

Воспитывает дочь.

Награждена грамотой за активное участие в деятельности Социал-демократической партии Кыргызстана, преданности её программе и идеям.

Имеет значок "Отличник народного образования" и специальный нагрудный значок "Герой апрельской народной революции".


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URL: https://www.vb.kg/381994
Теги:
образование, онкология, Кыргызстан, медицина, Жогорку Кенеш, СДПК, Строкова Евгения
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