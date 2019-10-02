Строкова: Атамбаев считает меня предателем, но это у него поменялись идеалы

"Я никогда не думала, вступая в СДПК, что с партией может произойти нечто подобное". С такой фразы начала интервью VB.KG депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова. Она затруднилась ответить на вопрос – есть ли будущее у социал-демократической партии и какая из расколовшихся ее частей сегодня легитимна. При этом нардеп отметила, что понимает и тех, кто "без Атамбаева", и тех, кто остался его сторонником.

- Меня обвинили в предательстве, но я считают, что меня предали, мои идеалы, за которыми я шла в СДПК. И человек, которому я безмерно доверяла - говорят же не сотвори кумира, вот я сотворила – для меня он был чуть ли не иконой, он совершил всё то против чего мы вместе с ним выступали в свое время при Акаеве и Бакиеве… Значит цели поменялись, идеалы поменялись. Но у меня нет, - рассуждает Строкова.

Социал-демократка рассказала, "непонятно что" стало твориться с партией еще задолго до ее официального раскола. Мол, еще в бытность президентом Алмазбека Атамбаева рейтинги стали резко падать. Возможно, причиной тому был авторитаризм ее лидера, который заметно присутствовал, хотя партия и является демократической, говорит собеседница. Так или иначе Сторокова благодарна СДПК за возможность стать депутатом и за "школу", которую она прошла, работая в Жогорку Кенеше.

Но, по всей видимости, на грядущие парламентские выборы она пойдет в составе уже другого политобъединения. Нардеп призналась – предложение ей уже поступило.

Откровенное интервью с депутатом Жогорку Кенеша от фракции СДПК Евгений Строкой в видеосюжете VB.KG.