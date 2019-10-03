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В КР выявили ОПГ, занимавшейся контрабандой ГСМ

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- ВБ
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Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Кара-Бууринскому и Манасскому районам Таласской области выявлена преступная группировка, осуществляющая незаконную деятельность по ввозу ГСМ на территорию Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

По данным ведомства, в ходе проведения рейдовых мероприятий вблизи КПП "Чон-Капка Автодорожный" были замечена группа легковых и грузовых автомашин, подозрительно часто осуществляющих рейсы из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику (от 3 до 5 раз в день).

"Указанные авто по специально спланированному маршруту заезжали на одну из частных территорий, расположенных в селе Кызыл-Жылдыз Манасского района Таласской области и осуществляли выгрузку провозимого ГСМ в грузовые авто для дальнейшей реализации.

Далее, 1 октября 2019 года в ходе соответствующих мероприятий было установлено, что с вышеуказанного адреса выехала грузовая автомашина марки "ДАФ" (бензовоз), которая в последующем была остановлена в районе ПТК "Кызыл-Адыр". При осмотре указанного авто было установлено, что в грузовом отсеке данной автомашины имеется ГСМ "бензин в количестве 37000 литров", на который у водителя не имелось соответствующих разрешительных документов.

Указанное авто с грузом водворено на территорию штраф стоянки АО "Ж." до выяснения обстоятельств.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП), - говорится в сообщении ГСБЭП.


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URL: https://www.vb.kg/382063
Теги:
ГСМ, задержание, контрабанда, Таласская область, ГСБЭП, Кыргызстан
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