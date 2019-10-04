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Из Воронежа вернут домой заболевшего туберкулезом студента-кыргызстанца.

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- Евгений Денисенко
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В Воронежском государственном аграрном университете у одного из молодых людей выявили туберкулез.

Инфицированным оказался, как проинформировали в этом вузе, студент второго курса факультета землеустройства и кадастров, приехавший на учебу из Кыргызстана.

Опасную инфекцию в организме кыргызстанца обнаружили после прохождения им флюрографии, при плановом ежегодном обследовании. После того как диагноз был поставлен, молодого человека незамедлительно изолировали, и теперь он отправляется на родину. Учебные корпуса и общежитие, где занимался и жил больной, продезинфицировали, предметы личного быта - подушку, одеяло и так далее - уничтожили.

Осмотр в противотуберкулезном диспансере пришлось пройти преподавателям и студентам, контактировавшим с кыргызстанцем. Ни у кого из них туберкулез выявлен не был. "Вуз продолжает работу в штатном режиме, поводов для паники нет", - сообщили в университете.

Сможет ли этот студент после прохождения лечения в КР продолжить учебу в ВГАУ, пока не сообщается. На родине ему предстоит сдать углубленные анализы, которые позволят определить форму заболевания – открытая или закрытая, отметили в пресс-службе Воронежского областного департамента здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/382105
Теги:
вуз, образование, Россия, студенты, туберкулез, Кыргызгаз
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