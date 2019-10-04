Общественная комиссия по событиям в Кой-Таше встретилась с экс-главами ГКНБ

Вчера, 3 октября, в Бишкеке прошло первое заседание Общественной комиссии по изучению причин событий в Кой-Таше, на которое были приглашены ряд отечественных экспертов.

Так в мероприятии приняли участие экс-главы ГКНБ Феликс Кулов и Кенешбек Дуйшебаев. А также общественные деятели Турат Акимов, Максат Мамытканов и правозащитница Азиза Абдрасулова.

Все они дали оценку событиям в Кой-Таше 7-8 августа и отметили необходимость работы Общественной комиссии. Так, по словам экс-главы ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева, Общественная комиссия по изучению причин событий в Кой-Таше крайне необходима, чтобы выяснить те обстоятельства, которые были упущены в ходе официального расследования госкомиссии.

- Поэтому инициатива общественности, в том числе и Курултая, была поддержана и комиссия начал свою работу. В нее вступили эксперты, политологи и журналисты, - сказал он.

Также он дал прокомментировал слова Ахматбека Келдибекова о том, что со стороны Атамбаева 7-8 августа был совершен теракт.

- Можно их по-разному оценивать, но я сторонник того, чтобы эти события были тщательно расследованы официальными органами. Дело должно быть рассмотрено в суде и все виновные должны понести наказание. Давайте дождемся результатов расследования и тогда уже скажем, был ли это теракт или нет, - добавил он.

В свою очередь лидер политической партии "Чон Казат" Максат Мамытканов отметил, что работа Общественной комиссии в данной ситуации очень важна для того, чтобы у граждан Кыргызстана была альтернативная точка зрения. Потом, когда это дело будет рассматриваться в суде, то и там должны быть озвучены альтернативные точки зрения, не аффилированные с властью, - сказал он.

На первое заседание был также приглашен и представитель жителей Кой-Таша, адвокат Жаманкул Жунусов, который согласился стать членом Общественной комиссии.

Отметим, членами Общественной комиссии по изучению причин событий в Кой-Таше являются Улукбек Маматаев, Рамазан Дырылдаев, Табылды Акеров, Сапар Аргымбаев, Чолпонбек Абыкеев, Мукаш Мамбетов, Кубан Дуйшеев, Улан Бабаназаров, Бакыт Стамов, Улан Мадмаров, Таалай Мадаминов и Жаманкул Жунусов.