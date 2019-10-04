Уголовное дело по освобождению Батукаева передано в суд

Уголовное дело по факту незаконного освобождения Азиза Батукаева направлено в Первомайский районный суд Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Генеральной прокуратурой изучено и направлено уголовное дело по факту незаконного освобождения Азиза Батукаева в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования следственной службой Министерства внутренних дел КР уголовного дела по факту незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева бывшему президенту Алмазбеку

Атамбаеву было вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 43 и частью 2 статьи 319 "Организация коррупции в интересах организованной преступной группы" УК КР.

По результатам расследования в соответствии с требованиями УПК КР уголовное дело для изучения поступило в Генеральную прокуратуру.

По результатам изучения 2 октября 2019 года утверждены и вручены обвинительные акты обвиняемым Алмазбеку Атамбаеву, Индире Джолдубаевой, Калыбеку Качкыналиеву и Абдухалиму Раимжанову