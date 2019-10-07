Ах, эта свадьба: Песня "Мой друг" и фото Атамбаева с Текебаевым и Бабановым

Накануне, 6 октября, в бишкекском ресторане "Консул" справлялась свадьба сына депутата Жогорку Кенеша от фракции "Республика – Ата-Журт" Руслана Казакбаева. Сами виновники торжества в этом случае вопрос второстепенный. Вот, что главное, на торжественное мероприятие "слетелась" чуть ли не вся политическая "элита". Среди почетных гостей основатель "Республики", скромно вернувшийся из Москвы, Омурбек Бабанов, лидер "Ата Мекена", работающий над своей юридической реабилитацией, Омурбек Текебаев и жена бывшего президента Алмазбека Атамбаева, ныне "сидящего" в СИЗО ГКНБ, Раиса Атамбаева с младшим сыном Кадыром Атамбаевым.

На видео, распространённом в соцсетях, хоть и видно, что сидели они за разными столиками, но диалог, судя по всему, между ними все же состоялся.

Текебаев, Бабанов и Атамбаев-младший даже сделали совместное фото на память. Как написал на своей странице в Facebook адвокат главного "ата мекеновца" Искен Афиджанов, инициатором, "неожиданно", стал именно сын бывшего главы государства.

- Когда сегодня на свадьбе сына депутата Руслана Казакбаева к присутствующим там Омурбеку Бабанову и Омурбеку Текебаеву неожиданно, по своей инициативе, подошёл поздороваться и сфотографироваться сын бывшего президента Кадыр Атамбаев, лидер социалистической партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев сказал ему такие слова: "Молодой коллега, не бойся совершать ошибки, умей их исправлять, ведь это лучший способ самосовершенствования"!!! – подписал соответствующую фотографию Афиджанов.

К слову, "высокопоставленный" той собрал немало других интересных личностей. В том числе, депутат от "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев (он, кстати, сидел за одним столом с Омурбеком Текебаевым), лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров, экс-спикер Ахматбек Кельдибеков и сопартийцы Руслана Казакбаева – Мирлан Жеенчороев, Кенжебек Бокоев, Максат Сабиров и другие.

На видео, однако, незаметно лидера дружественного "Ата-Журта" Камчыбека Ташиева. Говорит ли это, об окончательном распаде союза двух партий, утверждать не беремся.

Ну, и конечно, нельзя оставить без внимания символичное, душевное исполнение "республиканцами" во главе с Бабановым известной песни Игоря Крутого "Мой друг".