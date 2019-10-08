В ГКНБ опровергли связь с показаниями бывшего главы "Инфокома" Абдуллаева

ГКНБ КР не имеет никакого отношения к распространяемому в соцсетях видео показаний бывшего директора ГП "Инфоком" Таланта Абдуллаева. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По данным ведомства, 5 августа 2019 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в отношении экс-главы ГРС Алины Шаиковой было вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 (коррупция) УК КР.

"Шаикова была объявлена в розыск. В рамках досудебного производства продолжаются розыскные мероприятия", - сообщает ГКНБ.