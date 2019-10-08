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В ГКНБ опровергли связь с показаниями бывшего главы "Инфокома" Абдуллаева

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- ВБ
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ГКНБ КР не имеет никакого отношения к распространяемому в соцсетях видео показаний бывшего директора ГП "Инфоком" Таланта Абдуллаева. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По данным ведомства, 5 августа 2019 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в отношении экс-главы ГРС Алины Шаиковой было вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 (коррупция) УК КР.

"Шаикова была объявлена в розыск. В рамках досудебного производства продолжаются розыскные мероприятия", - сообщает ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/382193
Теги:
ГКНБ, ГРС, Инфоком, паспорт, розыск, Кыргызстан, уголовное дело, Алина Шаикова
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