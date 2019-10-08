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Жолдубаева о показаниях против Атамбаева: На Кылычева могли надавить

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- Оксана Гут
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Один из адвокатов Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев заявил 24.kg, что сторонник бывшего президента Алга Кылычев дает против него показания.

- Он заявляет, что Алмазбек Атамбаев якобы хотел захватить власть и устроить государственный переворот, - цитирует информагентство Жоошева.

Отмечается, что Кылычев дал показания и против членов СДПК Кундуз Жолдубаевой, Амантура Жамгырчиева, Мээрбека Мискенбаева и телохранителя Атамбаева Каната Сагымбаева.

О том, что задержанный Алга Кылычев начал сотрудничество со следствием, пока утверждать не приходиться. Об этом VB.KG сказал еще один адвокат Атамбаева – Сергей Слесарев. Он отметил, что очной ставки между Кылычевым и Атамбаевым еще не было.

Заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева в разговоре с VB.KG предположила, что на их сторонника могли надавить.

- Не знаю, на сколько он сотрудничает со следствием… Но на очной ставке с ним я заметила, как он морально подавлен. У него еще проблемы со здоровьем – сахарный диабет. Поэтому, думаю, на него могли надавить, чтобы получить эти надуманные показания, - заключила Жолдубаева.

Напомним, сторонник Алмазбека Атамбаева Алга Кылычев был задержан сотрудниками МВД еще 10 августа по подозрению в совершении "Хулиганства", "Массовых беспорядков" и прочее.


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URL: https://www.vb.kg/382216
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МВД, СДПК, переворот, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
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