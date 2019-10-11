В России зафиксировано рекордное число трудовых мигрантов

В текущем году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов. Об этом, основываясь на данных Росстата, заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.

Она сообщила, что показатель миграционного прироста за период с января по июль 2019 года превысил 153 тысяч человек, что почти вдвое выше аналогичного прошлогоднего показателя и является самым высоким за последнее десятилетие. При этом численность выбывающих из страны постепенно снижается, а численность прибывающих увеличивается - соответственно почти на 4 процента меньше и на 19 процентов больше, чем за январь-июль 2018 года.

Данную статистику Елена Егорова объясняет, в том числе, переходом в РФ на новые формы статотчетности, а также возможностью получения мигрантами временной регистрации. В этой связи сделано предположение, что в оставшиеся месяцы 2019-го темпы миграции в РФ сохранятся.

По данным аналитиков, на протяжении 2011-2018 годов показатель численности трудоспособного населения в РФ оставался относительно неизменным. Но с начала 2019-го зафиксировано снижение численности рабочей силы. И с учетом новых данных, она скатилась к уровню 2005-го. Сложившуюся ситуацию объясняют неблагоприятной, в числе прочего, демографической обстановкой и снижением экономической активности людей старшего возраста.

А по информации Пограничной службы ФСБ, с начала года в Россию приехало работать более двух миллионов иностранцев. Cогласно этим данным, больше всего трудовых мигрантов прибыло из Узбекистана (918 тысяч), Таджикистана (523,9 тысячи), Кыргызстана (265 тысяч) и Украины (164,6 тысячи).

Вместе с тем, как сообщает руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, ближайшие пять-шесть лет численность трудоспособного населения в России будет ежегодно уменьшаться примерно на 800 тысяч человек. А число приезжающих им на замену мигрантов составит до 300 тысяч человек.

В такой ситуации, убежден Баринов, необходимо уделить больше внимания адаптации иностранцев, в частности, изучению ими русского языка и культуры. "Большую помощь в этой работе должны оказать общественные институты и представители традиционных конфессий", - подчеркивает глава ФАДН. По его словам, в России сейчас насчитывается порядка 10 миллионов трудовых мигрантов (примерно 7 процентов от общего населения страны), большинство из них - выходцы из стран СНГ.

МВФ прогнозирует, что к 2030 году Россия может потерять до 15 процентов рабочей силы. А к 2050-му количество трудоспособного населения в стране сократится примерно на 25 процентов.