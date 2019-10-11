Кылычева, давшего показания против Атамбаева, перевели из СИЗО-1 в ИВС

Член политсовета партии СДПК Алга Кылычев переведен из СИЗО-1 в ИВС ГУВД Бишкека. Об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе ГСИН.

В ведомстве отметили, что подследственный Кылычев пробыл в СИЗО-1 всего несколько дней. А переведен в ИВС столичного ГУВД по решению Бишкеского горсуда. Однако, по какой именно причине неизвестно.

От редакции отметим, что по данным адвоката бывшего президента Алмазбека Атамбаева - Замира Жоошева, Алга Кылычев согласился сотрудничать со следствием. Он дал показания не только против Атамбаева, но и его сторонников – Кундуз Жолдубаевой, Асель Кодурановой и Ирины Карамушкиной.

В СДПК же посчитали, что на их сторонника надавили.

Напомним, Алга Кылычев вместе с Кыяома Смаиловым, Амантуром Жамгырчиевым, Фаридом Ниязовым и другими обвиняется в организации массовых беспорядков, убийстве и захвате заложников. 30 сентября Первомайский суд Бишкека продлил их содержание под стражей до 9 декабря.