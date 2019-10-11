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Кылычева, давшего показания против Атамбаева, перевели из СИЗО-1 в ИВС

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- Оксана Гут
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Член политсовета партии СДПК Алга Кылычев переведен из СИЗО-1 в ИВС ГУВД Бишкека. Об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе ГСИН.

В ведомстве отметили, что подследственный Кылычев пробыл в СИЗО-1 всего несколько дней. А переведен в ИВС столичного ГУВД по решению Бишкеского горсуда. Однако, по какой именно причине неизвестно.

От редакции отметим, что по данным адвоката бывшего президента Алмазбека Атамбаева - Замира Жоошева, Алга Кылычев согласился сотрудничать со следствием. Он дал показания не только против Атамбаева, но и его сторонников – Кундуз Жолдубаевой, Асель Кодурановой и Ирины Карамушкиной.

В СДПК же посчитали, что на их сторонника надавили.

Напомним, Алга Кылычев вместе с Кыяома Смаиловым, Амантуром Жамгырчиевым, Фаридом Ниязовым и другими обвиняется в организации массовых беспорядков, убийстве и захвате заложников. 30 сентября Первомайский суд Бишкека продлил их содержание под стражей до 9 декабря.


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URL: https://www.vb.kg/382337
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГСИН, ИВС, СИЗО, суд, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело
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Комментарии
Сагын
11.10.2019, 11:47

наконец Кылычев взялся за ум. Открыл общественности всю правду, теперь он с народом, а не против народа. 

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Доорон
11.10.2019, 11:58

Этого следовало ожидать от Кылычева, зачем нужно прикрывать убийцу и провокатора? Уверен, что и остальные так поступят, ведь Аша не достоин того, чтобы его защищали. 

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