Шабданов: Теперь страны захватывают не войнами, а грантами и кредитами

Фондовая биржа - это место, где можно за несколько часов заработать или потерять миллионы. По крайней мере, именно так показывают в кино. Президент Кыргызской фондовой биржи Алмазбек Шабданов уверяет, что все не совсем так и торговля акциями - это не погоня за фортуной, а хладнокровный расчет. А еще он уверен, что развитый фондовый рынок поможет каждому кыргызстанцу улучшить свое благосостояние.

Всемирный Банк проводил исследование и выяснил, что рост фондовой биржи на 10% повышает ВВП на душу населения на 2,5 тысячи долларов. То есть, от развитого фондового рынка зависит благосостояние каждого. Если каждый кыргызстанец будет вкладывать в компании на местном рынке, будет включаться мультипликативный эффект: больше рабочих мест, больше дохода, больше налогов и соответственно рост экономики всей страны.

- Люди предпочитают покупать акции на других биржах, например на Нью-Йоркской...

- Действительно, сегодня многие стали покупать акции Facebook, Amazone, Google и других известных компаний. Конечно, для нашего государства это плохо: деньги из Кыргызстана вкладывают в экономику США или других стран. Но для самих людей это хорошо. Конечно, многих ждет разочарование. Дело в том, что не все понимают, если они захотят продать свои акции, выйти из биржи и забрать деньги, им придется заплатить налог. На Нью-Йоркской бирже - это около 48%. И тем не менее у человека останется опыт и знания и в следующий раз он сможет вложить деньги успешнее.

Повышение финансовой грамотности населения необходимая часть развития экономики страны. Можно, конечно, не учить людей. Они все равно рано или поздно поймут как распоряжаться деньгами, но на это может уйти 50, а может и 100 лет. Но в сегодняшнем мире времени нет. Раньше страны завоевывали войнами, а теперь их захватывают грантами и кредитами.

- Так почему фондовая биржа - это выгодно? Почему самые успешные компании стремятся продать свои акции?

Для развития бизнеса всегда нужны деньги. Где их брать? Можно пойти в банк и получить кредит, а можно выпустить акции (IPO - первичное публичное размещение акций), чтобы выставить их на биржу. Купить такие акции может любой человек и соответственно стать акционером компании - инвестором. Компания получает необходимые ей деньги, которые не нужно отдавать, а вкладчики - возможность богатеть вместе с компанией и получать свои дивиденды.

Еще один механизм фондовой биржи - это выпуск облигаций. И это тоже удобнее, чем кредит. Например, ваша компания строит многоэтажный дом, рассчитывая закончить его через три года. Вы выпускаете облигации, продаете их и получаете нужную для строительства наличность. Пока идет стройка вы платите только проценты, а основную сумму погашаете, когда дом уже достроен и вы получаете доход от продажи недвижимости.

Большинство успешных компаний привлекают средства через фондовый рынок. Просто это выгоднее, чем кредиты.

- В Кыргызстане есть примеры, когда компания сделала прорыв после выхода на фондовый рынок?

- Есть и не один. Несколько лет назад "Абдыш-Ата" выпустила облигации, чтобы привлечь средства. Крупный внешний банк увидев это, предложил прекратить выпуск облигаций, взамен предоставив финансирование по низкой ставке. Еще один пример: микрокрединая компания "Салым финанс". Они работали на рекламу своих облигаций, но в итоге заработали хороший имидж. На сегодняшний день "Салым финанс" не уступает некоторым банкам. Пример, который я привожу последние годы - это ОАО "Международный аэропорт Манас". Буквально за 5 лет размер их дивидендов вырос с 9 до 29,9 сомов, а акции подорожали с 67 до 200 сомов. То есть если бы вы купили акции аэропорта пять лет назад, ваша прибыль сегодня составила около 400%.

- Если это так выгодно, почему бизнесмены не стоят в очереди на биржу?

- Чтобы выпустить IPO нужно стать полностью открытой компанией, то есть публиковать в свободном доступе свои финансовые отчеты, прозрачно показывать доходы и расходы. Нашим компаниям очень сложно это сделать. Практически каждую неделю к нам приходит хотя бы одна компания, которая интересуется возможностями фондового рынка. Мы садимся, разговариваем и приходим к выводу, что выход на открытую работу по крайней мере сейчас невозможен. Они говорят: "да, с этого года мы готовы показывать реальные доходы, но завтра придут проверяющие органы и выяснится, что и в прошлые годы мы должны были платить больше налогов". Бизнесмены боятся, что госорганы будет их преследовать за ранее скрытые доходы и поэтому вынуждены и дальше скрывать свою отчетность. Это тупик. Очень сложная ситуация, которую фондовый рынок сам решить не в силах. Тем, кто в правительстве принимает решения, нужно подумать, что можно с этим сделать. Возможно, объявить какую-то амнистию по налогам. Конечно, для государства это риск. Но в конечном итоге бюджет от этого только выиграет. Потому что сейчас, нас фактически хорошо развит бизнес, но если смотреть по налоговым выплатам - это мизерные суммы. Когда все эти компании станут открытыми, отчисления в бюджет вырастут. Выход компании на фондовый рынок - это гарантия ее открытой и прозрачной работы.

- То есть бизнесу приходится год за годом работать по-серому. А выход есть?

- Конечно есть. Государству не выгодно, когда компании ведут двойную бухгалтерию, но и самим компаниям это тоже не выгодно. В таком бизнесе нет нормального учета, владельцы не знают свою компанию. Более того, когда они доходят до определенного уровня, им так или иначе придется привлекать средства, чтобы развиваться и конкурировать. У них не будет выхода: нужно либо просить кредиты во внешних банках, либо выходить на фондовую биржу. В обоих случаях предприятия с двойной, тройной бухгалтерией не смогут использовать ни первый, ни второй вариант.

Сейчас бизнес начинает это понимать. Особенно молодые предприятия. Они считают, что лучше им сейчас пожертвовать доходом, но сразу начинать вести бизнес прозрачно. Рано или поздно период серого налогооблажения закончится. Мы не одни проходим через это. В Турции была такая же ситуация, но постепенно они перешли от кланового бизнеса к корпоративному. И мы тоже это пройдем. Иначе - это тупик.

- Почему в Кыргызстан не идут внешние инвестиции?

- Кстати, в последние годы наблюдается рост иностранных инвестиций. Конечно, в масштабах страны - это немного. И все же положительная динамика есть. Для Кыргызстана это очень важно. Ни одна экономика не может жить без инвестиций. Но нам особенная нужна финансовая подпитка из-за большого разрыва между объемами импорта и экспорта. Но, внешние инвесторы никогда не придут в Кыргызстан, пока у нас не будет развитого внутреннего рынка. До тех пор пока мы не начнем сами вкладывать в свои компании, иностранные инвесторы тоже будут делать это крайне осторожно: "если государство и люди не верят своему бизнесу, то и мы не верим".