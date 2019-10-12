ГП КР: Атамбаев отказался выходить из камеры

В Генеральной прокуратуре пояснили, по какой причине суд по делу незаконного освобождения Азиза Батукаева из мест заключения был отложен на 14 октября.

По данным ведомства, вчера в зал судебного заседания явились только обвиняемые И. Джолдубаева, А. Раимжанов, а также конвоем был доставлен К. Качкыналиев. Обвиняемый А. Атамбаев не был доставлен в виду того, что он отказался выходить из камеры СИЗО ГКНБ, о чем и был составлен соответствующий акт.

"Следует отметить, что согласно с ч.4 ст.275 УПК КР предварительное слушание уголовного дела может быть проведено в отсутствие обвиняемого по его ходатайству, однако такое ходатайство обвиняемым А.Атамбаевым не было заявлено.

В связи с этим, предварительное слушание уголовного дела отложено на 14.10.2019 года к 14 часам", - говорится в сообщении ГП КР.