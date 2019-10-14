Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Нацстатком: Прожиточный минимум в Кыргызстане составил 4839 сомов

175  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Величина прожиточного минимума в III квартале 2019 года составила 4839,05 сома и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 4 процента, а по отношению ко II кварталу– на 2,1 процента. Об этом сообщает Национальный статистический комитет КР.

По его данным, самая высокая стоимость прожиточного минимума наблюдалась в Джалал-Абадской области, самая низкая – в Таласской области.

В ведомстве напомнили, что структура прожиточного минимума разработана и утверждена индивидуально для каждой социально-демографической группы населения, в соответствии с которой доля продовольственных товаров (в среднем для населения) составляет 65 процентов, непродовольственных - 16 процентов, услуг - 17 процентов и налогов - 2 процента.

По оперативным данным, размещенным на официальных сайтах статистических служб стран СНГ, наибольшее значение прожиточного минимума отмечалось в России, наименьшее - в Кыргызстане.

Для справки:

Расчет стоимостной величины прожиточного минимума осуществляется в соответствии с законом Кыргызской Республики от 26 мая 2009г. №170 "О гарантированных государственных минимальных социальных стандартах" и Постановлением правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2009 года № 694 "Об утверждении структуры прожиточного минимума (ПМ) для основных социально-демографических групп населения".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382403
Теги:
налоги, Россия, Кыргызстан, деньги, Нацстатком
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  