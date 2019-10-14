Нацстатком: Прожиточный минимум в Кыргызстане составил 4839 сомов

Величина прожиточного минимума в III квартале 2019 года составила 4839,05 сома и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 4 процента, а по отношению ко II кварталу– на 2,1 процента. Об этом сообщает Национальный статистический комитет КР.

По его данным, самая высокая стоимость прожиточного минимума наблюдалась в Джалал-Абадской области, самая низкая – в Таласской области.

В ведомстве напомнили, что структура прожиточного минимума разработана и утверждена индивидуально для каждой социально-демографической группы населения, в соответствии с которой доля продовольственных товаров (в среднем для населения) составляет 65 процентов, непродовольственных - 16 процентов, услуг - 17 процентов и налогов - 2 процента.

По оперативным данным, размещенным на официальных сайтах статистических служб стран СНГ, наибольшее значение прожиточного минимума отмечалось в России, наименьшее - в Кыргызстане.

Для справки:

Расчет стоимостной величины прожиточного минимума осуществляется в соответствии с законом Кыргызской Республики от 26 мая 2009г. №170 "О гарантированных государственных минимальных социальных стандартах" и Постановлением правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2009 года № 694 "Об утверждении структуры прожиточного минимума (ПМ) для основных социально-демографических групп населения".