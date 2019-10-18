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Дело о выводе $5 млн из "МАМ": Бегалиев "сдал" организаторов преступления

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- Оксана Гут
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Задержанный ранее директор Бишкекского филиала ОАО "МАМ" по факту вывода 5 миллионов долларов США пошел на сделку со следствием. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве КР в ходе проведения досудебного производства по факту вывода из ОАО "Международный аэропорт "Манас" (государственная доля составляет 79,5%) 5 миллионов долларов США 30 сентября в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики был задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек директор Бишкекского филиала ОАО "МАМ" Б.М.К. (Бегалиев Мирлан Каниметович - как известно VB.KG из собственных источников).

Мирлан Бегалиев следственными органами подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 ч.3 п.1 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР, о чем ему 2 октября 2019 года вручено уведомление.

В Финполе отмечают, что в ходе следствия подозреваемый, полностью признав вину, изъявил желание сотрудничать со следствием. Со стороны подозреваемого следствием были получены ценные показания на других участников и организаторов данного преступления.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, в интересах следствия, направленных на раскрытие преступления, установления всех обстоятельств дела и возмещения причиненного государству ущерба, в соответствии с требованиями УПК КР следствием внесено ходатайство о применении меры пресечения в отношении вышеуказанного фигуранта уголовного дела в виде домашнего ареста, которое судом удовлетворено.

На основании ходатайства следственных органов ГСБЭП вышеуказанный фигурант уголовного дела решением суда отстранен от занимаемой должности директора Бишкеского филиала ОАО "Международный аэропорт "МАНАС".

В настоящее время уголовное дело расследуется.

Следственными органами принимаются исчерпывающе меры по возмещению причиненного государству ущерба в размере 5 млн. долларов США, а также меры по установлению обстоятельств дела и привлечению к уголовной ответственности всех фигурантов дела.


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URL: https://www.vb.kg/382551
Теги:
бюджет, коррупция, ГСБЭП, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", уголовное дело, ущерб
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