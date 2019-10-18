Сторонник Атамбаева Мирбек Айтикеев покинул Кыргызстан

Член политсовета партии СДПК, журналист Мирбек Айтикеев вместе с семьей находится в Швеции. Об этом сообщает Азаттык со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, как и когда он покинул Кыргызстан, неизвестно. Государственные органы данную информацию еще не подтвердили.

После событий в Кой-Таше 7-8 августа сообщалось о задержании Айтикеева, однако в МВД данную информацию опровергли, отметив, что он не вызывался даже на допрос.

До этого генеральный прокурор Откурбек Джамшитов сообщал, что Мирбека Айтикеева могут вызвать на допрос не в качестве журналиста, а в качестве свидетеля событий в Кой-Таше.

Мирбек Айтикеев 7 августа одним из первых сообщил общественности о начавшейся спецоперации в Кой-Таше.

После задержания Атамбаева на допрос в МВД был вызван ряд сторонников бывшего президента, в том числе депутаты ЖК Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина, экс-депутат Равшан Жээнбеков, советник бывшего главы государства Кундуз Жолдубаева, экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев и другие. Под стражу до 9 декабря заключены бывший глава президентского аппарата Фарид Ниязов, сторонники бывшего президента Алга Кылычов, Кыяз Смаилов и Амантур Жамгырчиев - по подозрению в захвате в заложники шестерых бойцов спецподразделения ГКНБ "Альфа". По этому же подозрению депутатов Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову поместили под домашний арест.