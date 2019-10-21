Электронные платежи: почему они становятся все популярнее

Сегодня в Кыргызстане наличные деньги остаются главным платежным инструментом. Это связано не только с удобством, но также и с привычками старшего поколения, нашим бабушкам и дедушкам легче и спокойнее держать деньги дома. Влияют и традиции - например, обычай дарить немалые суммы дензнаков на рождение детей, свадьбы, похороны. Однако развитие современных информационных технологий уже невозможно остановить, они влияют на все процессы нашей жизни, в том числе на финансовые.

Технологии на службе

Не остался в стороне и рынок платежей. Технологии позволили упростить и ускорить процесс оплаты и расчетов, сделать их более удобными и безопасными. Сегодня гражданам нет острой необходимости бежать в отделение почты или филиал банка, чтобы оплатить коммунальные услуги, связь, штрафы, налоги и т.д. Все это можно сделать в любое время суток, просто взяв в руки смартфон или, сидя у компьютера. Один из способов такой дистанционной оплаты возможен благодаря электронным деньгам.

Что это такое? Электронные деньги - полноценные платежные средства, только:

хранятся они в электронном кошельке на физических носителях (карты, браслеты, кольца, кулоны, мобильные телефоны, сим–карты и т.д.);

получаются в обмен на наличные деньги или путем перечисления денежных средств с банковского счета;

принимаются к оплате всеми организациями (магазинами, гостиницами, транспортными компаниями, точками сферы услуг и т.д.) в электронной форме.

Главное отличие электронных денег от наличных в том, что операции с ними можно проводить 24 часа в сутки без поисков пунктов приема оплаты.

При этом с электронными деньгами нет нужды бояться грабителей, поскольку пароль к электронному кошельку знает только владелец. Кроме того, можно экономить на каждой покупке.

- Банки (операторы систем электронных денег) делают все, чтобы заинтересовать население пользоваться электронными деньгами, предоставляя им бонусы и объявляя акции, договариваясь предварительно с магазинами о предоставлении покупателям–владельцам электронных кошельков скидок или подарков и сертификатов. Также популярным становится кэшбэк, это когда с каждой транзакции 1–3 процента от снятой суммы возвращается обратно на кошелек. Нет необходимости возиться с мелочью, удобно вести учет всех операций. В электронном кошельке, как правило, есть история транзакций, в которой можно увидеть все покупки за определенный период, - рассказывает Назгуль Омуралиева, начальник отдела контроля и надзора за платежными системами Национального банка.

В зоне преимуществ

Если говорить о достоинствах электронных денег, то в первую очередь они очень просты в использовании.

- Для того чтобы начать платить электронными деньгами, не требуется никаких специальных знаний. Ими легко оплачивать товары в интернет–магазине, коммунальные услуги, штрафы без необходимости ожидания в очередях, поскольку все это можно сделать в спокойной домашней обстановке. Электронные деньги отлично подходят для мелких платежей, например, для покупки билета в кинотеатр, оплаты за проезд, - говорит Омуралиева.

Помимо этого, использование электронных денег дает немало преимуществ:

свободу во времени - электронными деньгами можно воспользоваться в любую минуту;

мобильность - местонахождение владельца электронных денег не имеет значения, необходим лишь компьютер и доступ к Интернету;

сохранность - потерять электронные деньги гораздо сложнее наличных. Даже если электронный кошелек взломают, вероятность, что деньги вам будут возвращены, выше;

нулевые затраты - за обслуживание электронного кошелька не надо оплачивать абонентскую плату или годовое обслуживание, открытие такого кошелька тоже бесплатно;

бессрочность - нет ограничений по сроку действия;

моментальность - операции в считанные секунды.

Популярность и интерес к электронным деньгам в Кыргызстане подтверждает статистика. С каждым годом отмечается рост показателей . В КР по состоянию на конец первой половины 2019 года функционирует девять систем расчетов электронными деньгами.

На этот период по сравнению с аналогичным в 2018 году количество электронных кошельков увеличилось почти в 1,6 раза, составив 1,4 миллиона штук и более 5 миллиардов сомов. Только во втором квартале 2019 года прошло 4,1 миллиона операций на сумму 1,4 миллиарда сомов по оплате за товары и услуги, а также 0,2 миллиона операций на сумму 1,2 миллиарда сомов по переводам между электронными кошельками.

Это выгодно и для бизнеса:

для интернет–магазинов и провайдеров удобно подключиться к системе электронных денег. Для многих компаний это зачастую значительно проще, чем обеспечить обслуживание банковских карт. Расчет, в отличие от платежа банковским переводом, осуществляется мгновенно;

для магазинов прием оплаты разными способами повышает их конкурентоспособность. Ограничить покупателя оплачивать товар только наличными - зачастую означает потерять его.

Безопасность - это главное

Для того чтобы без страха использовать электронные деньги, необходимо четко помнить правила безопасной работы в Сети.

Вот главные рекомендации:

Непременно используйте антивирус. Такая программа должна быть установлена на компьютере/смартфоне. И обязательно, чтобы она обновлялась, то есть всегда имела актуальные антивирусные базы.

Создайте надежный пароль. Используйте пароль, состоящий минимум из восьми знаков. Лучше, чтобы это были и буквы, и цифры. Причем буквы и заглавные, и строчные. Не используйте в пароле дату рождения, номер телефона или другие личные данные. Никому не давайте свой пароль.

Обязательно пройдите идентификацию. Эта такая процедура, которая позволяет банку иметь о вас необходимую информацию. Смысл ее в том, что нужно указать реальные паспортные данные и показать паспорт уполномоченному лицу. Тогда ваш статус изменится, и это даст определенные преимущества, в том числе позволит легче восстановить ваш кошелек, если вы забудете пароль от него. Кроме того, это обеспечит дополнительную защиту от мошенников.

Проверяйте электронный адрес перед тем, как ввести свой номер кошелька (логин) и пароль для входа в систему, проверьте, правильный ли сайт открыт. Никогда не переходите по ссылкам. Часто мошенники отправляют подставные письма якобы от службы поддержки электронных денег. Например, о том, что к вам поступили деньги или, наоборот, что счет заблокирован. Такие сообщения могут выглядеть очень правдоподобно, но при переходе по ссылке из письма открывается мошеннический сайт. Причем обычно он выглядит так же, как настоящий. Поэтому перед тем, как войти в свой кошелек, посмотрите в адресную строку браузера. Там должен быть написан правильный адрес.

Пользуйтесь дополнительной защитой. Если оператор системы имеет дополнительную защиту, ею не следует пренебрегать. Делается это в настройках кошелька. Обычно эта защита входа или подтверждение платежей через смс– сообщение. То есть пока не будет введен код, высланный в сообщении, операция выполнена не будет. В этом случае, даже если злоумышленник введет ваш пароль, он не сможет перевести деньги.

Проверяйте надежность банка. Так как эмитентами электронных денег в Кыргызстане являются банки, необходимо постоянно интересоваться финансовым состоянием своего банка (банки регулярно опубликовывают результаты своей финансовой деятельности), читать новости о своем банке, регулярно заходить на его сайт.

Минимизируйте возможные потери. Не стоит держать большую сумму денег на электронных кошельках. Лучше эти деньги держать на своем расчетном счете или депозите в банке и переводить на электронный кошелек ровно столько, сколько необходимо.