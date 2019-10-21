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Замрукаппарата правительства отстранен из-за подозрений в коррупции

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- Екатерина Улитина
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Руководителя Аппарата правительства Кыргызской Республики Бакыт Калмуратов отстранен от занимаемой должности. Решение сегодня, 21 сентября, принял премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

"Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что в связи прозвучавшими в ходе разбирательств обвинениями в адрес Бакыта Калмуратова, правоохранительные органы должны обеспечить справедливое и объективное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Бакыт Калмуратов является фигурантом дела о коррупции. Якобы, он получил 50 тысяч долларов от предпринимателя за прекращение уголовного дела в отношении него. Деньги он передал заместителю главы ГСБЭП Эмилю Жамгырчиеву. В настоящее время следственные органы выясняют подробности этой истории.


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URL: https://www.vb.kg/382598
Теги:
коррупция, правительство, ГСБЭП, Кыргызстан, расследование
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