Замрукаппарата правительства отстранен из-за подозрений в коррупции

Руководителя Аппарата правительства Кыргызской Республики Бакыт Калмуратов отстранен от занимаемой должности. Решение сегодня, 21 сентября, принял премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

"Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что в связи прозвучавшими в ходе разбирательств обвинениями в адрес Бакыта Калмуратова, правоохранительные органы должны обеспечить справедливое и объективное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Бакыт Калмуратов является фигурантом дела о коррупции. Якобы, он получил 50 тысяч долларов от предпринимателя за прекращение уголовного дела в отношении него. Деньги он передал заместителю главы ГСБЭП Эмилю Жамгырчиеву. В настоящее время следственные органы выясняют подробности этой истории.