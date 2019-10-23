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Сторонники Арстана Алая массово объявили себя Богами и требуют наказания

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- Екатерина Улитина
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Сторонники Арстана Алая (Арстана Абдылдаева) дали пресс-конференцию, на которой объявили о своей божественности и потребовали, чтобы их тоже привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщает АКИpress.

- Мы - Боги, тогда пусть в отношении нас тоже возбудят уголовное дело. Если не смогут этого сделать, требуем, чтобы возбудили уголовное дело в отношении тех, кто возбудил уголовное дело. Мы готовы отвечать за свои слова. Мы требуем, чтобы тенгрианство зарегистрировали как религию, - цитирует издание слова врача-кардиолога Рано Араповой.

Завтра сторонники Арстана Алая намерены явиться в Первомайское РОВД, чтобы на них возбудили уголовное дело. Если им откажут, они намерены требовать прекращения досудебного производство в отношении Арстана Алая.

Напомним, Арстан Алай дал пресс-конференцию, на которой объявил себя Богом. Милиция начала досудебное производство в отношении него по статье "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)" УК КР.

Арстан Алай дважды баллотировался на пост президента Кыргызстана. Однако, больше всего он знаком кыргызстанцам как автор выражения "Зима не будет".


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URL: https://www.vb.kg/382691
Теги:
Арстанбек Абдылдаев, ГУВД, религия, Кыргызстан, разжигание, уголовное дело
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