Кыргызстанца в Ленинградской области ранили из пистолета

В городе Мурино Всеволжского района Ленинградской области двое неизвестных напали на 24-летнего уроженца Кыргызстана. Они подкараулили его на спортивной площадке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и области.

Инцидент произошел 21 октября на спортивной площадке, куда кыргызстанец вышел потренироваться. По его словам, незваные гости, славянской внешности, одетые в черное, подошли к нему и попросили закурить. После отказа завязался словесный конфликт, в ходе которого один из этих людей выхватили пистолет. В результате молодой человек получил два огнестрельных ранения - в грудь и в ногу. Его пришлось госпитализировать, а нападавшие скрылись.

Поиском их занимаются сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. Расследование этого инцидента взято на контроль посольством КР в РФ, почетный консул Кыргызстана в Санкт-Петербурге находится в тесном контакте с представителями правоохранительных органов, проинформировали в дипмиссии.

В ней также сообщили, со ссылкой на отдел ГУ МВД России по северной столице РФ, что пострадавший, получив необходимую медицинскую помощь, ночью сбежал из лечебницы. Заявления от него самого в полицию не поступало.