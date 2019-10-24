Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстанца в Ленинградской области ранили из пистолета

221  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Мурино Всеволжского района Ленинградской области двое неизвестных напали на 24-летнего уроженца Кыргызстана. Они подкараулили его на спортивной площадке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и области.

Инцидент произошел 21 октября на спортивной площадке, куда кыргызстанец вышел потренироваться. По его словам, незваные гости, славянской внешности, одетые в черное, подошли к нему и попросили закурить. После отказа завязался словесный конфликт, в ходе которого один из этих людей выхватили пистолет. В результате молодой человек получил два огнестрельных ранения - в грудь и в ногу. Его пришлось госпитализировать, а нападавшие скрылись.

Поиском их занимаются сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело. Расследование этого инцидента взято на контроль посольством КР в РФ, почетный консул Кыргызстана в Санкт-Петербурге находится в тесном контакте с представителями правоохранительных органов, проинформировали в дипмиссии.

В ней также сообщили, со ссылкой на отдел ГУ МВД России по северной столице РФ, что пострадавший, получив необходимую медицинскую помощь, ночью сбежал из лечебницы. Заявления от него самого в полицию не поступало.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382706
Теги:
нападение, ранение, Россия, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  