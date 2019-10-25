Убитый мужчина, найденный в багажнике, является гражданином КР

В МВД прокомментировали статью VB.KG под названием "Стало известно имя убитого в аэропорту "Манас" бизнесмена". Где, напомним, говорилось о том, что мужчина, найденный мертвым в багажнике машины на автостоянке в аэропорту, занимался денежными переводами в Китай и другие страны, а также мог быть иностранным гражданином.

В ведомстве сообщили, что по последним данным, 39-летний житель села Комсомольское Сокулукского района Чуйской области Хусан Каримов являлся гражданином Кыргызстана. И, утверждают в МВД, убитый был не бизнесменом, а таксистом.

В редакцию написали и односельчане Каримова. Они отметили, что он родился и всю жизнь прожил в Чуйской области. Сегодня, с их слов, прошли похороны мужчины, "хоронили всем селом". У покойного осталось четверо детей.

Напомним, 23 октября брат Хусана Каримова обратился в милицию с заявлением о его пропаже. Накануне он выехал из дома около 9 вечера и отправился в сторону аэропорта "Манас", но так и не вернулся. В тот же день, 23 октября, около 20.00 часов следователи обнаружили на автостоянке рядом с аэропортом тело мужчины со следами насильственной смерти. Тело было спрятано в багажнике автомобиля. В настоящее время все материалы дела переданы в следственную службу МВД.