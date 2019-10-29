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Икрамидин Айткулов передал Общественной комиссии по Кой-Ташу ряд документов

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- Бакыт Стамов
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В конце прошлой недели прошло очередное заседание Общественной комиссии по изучению причин событий в Кой-Таше, на которое были приглашены юристы.

В мероприятии приняли участие известные в Кыргызстане адвокаты Канат Хасанов, Икрамидин Айткулов, Акин Токталиев и другие, каждый из которых дал свою оценку событиям в Кой-Таше.

Кроме этого, адвокат Икрамидин Айткулов предоставил членам Общественной комиссии документы, которые на его взгляд прольют свет на некоторые моменты по событиям в Кой-Таше 7-8 августа.

Напомним, на предыдущем заседании Общественной комиссии по изучению причин событий в Кой-Таше были приняли участие экс-главы ГКНБ Феликс Кулов и Кенешбек Дуйшебаев. А также общественные деятели Турат Акимов, Максат Мамытканов и правозащитница Азиза Абдрасулова.

Все они дали оценку событиям в Кой-Таше 7-8 августа.

Членами Общественной комиссии по изучению причин событий в Кой-Таше являются Улукбек Маматаев, Рамазан Дырылдаев, Табылды Акеров, Сапар Аргымбаев, Чолпонбек Абыкеев, Мукаш Мамбетов, Кубан Дуйшеев, Улан Бабаназаров, Бакыт Стамов, Улан Мадмаров, Таалай Мадаминов и Жаманкул Жунусов.


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URL: https://www.vb.kg/382852
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Икрамидин Айткулов, Кыргызстан, активисты, Акин Токталиев, расследование, адвокат
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