Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Следователь Свердловского УВД задержан за взятку

248  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Следователь Свердловского УВД столицы С.Н. задержан по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Досудебное производство начато на основании заявления гражданки Б.В., которая просила принять меры в отношении следователя. По ее данным, он действовал в сговоре с ее бывшим мужем, который также работает в системе МВД.

Супружеская пара находится в официальном браке, но вместе не проживают. В заявлении женщина сообщила, что следователь вымогал у нее денежные средства и вынуждал переоформить ее автомобиль на имя мужа взамен на прекращение требования отказа от ребенка и прекращения разбирательства по делу.

"25 октября текущего года в ходе совместных оперативно-следственных мероприятий ГСБЭП при ПКР и СВР МВД КР в районе микрорайона Тунгуч на улице Анкара задержан следователь СС УВД Свердловского района С.Н.. При этом, в ходе следствия подозреваемый полностью признав вину, изъявил желание сотрудничать со следствием. В настоящее время ведется досудебное производство", - говорится в сообщении ГСБЭП.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382858
Теги:
вымогательство, коррупция, ГСБЭП, взятка, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  