Следователь Свердловского УВД задержан за взятку

Следователь Свердловского УВД столицы С.Н. задержан по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Досудебное производство начато на основании заявления гражданки Б.В., которая просила принять меры в отношении следователя. По ее данным, он действовал в сговоре с ее бывшим мужем, который также работает в системе МВД.

Супружеская пара находится в официальном браке, но вместе не проживают. В заявлении женщина сообщила, что следователь вымогал у нее денежные средства и вынуждал переоформить ее автомобиль на имя мужа взамен на прекращение требования отказа от ребенка и прекращения разбирательства по делу.

"25 октября текущего года в ходе совместных оперативно-следственных мероприятий ГСБЭП при ПКР и СВР МВД КР в районе микрорайона Тунгуч на улице Анкара задержан следователь СС УВД Свердловского района С.Н.. При этом, в ходе следствия подозреваемый полностью признав вину, изъявил желание сотрудничать со следствием. В настоящее время ведется досудебное производство", - говорится в сообщении ГСБЭП.