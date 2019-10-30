Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы Атамбаева

Вчера, 29 октября, Верховный суд рассмотрел жалобу экс-президента Алмазбека Атамбаева и депутата Асель Кодурановой на определение Первомайского районного суда и Бишкекского горсуда об обеспечении иска лидера СДПК Сагынбека Абдрахманова. Об этом редакции VB.KG сообщил сам Абдрахманов.

По его словам, Верховный суд оставил в силе определение суда первой и второй инстанций.

- Таким образом, открылась дорога для рассмотрения нашего иска по существу. До этого указанные лица путем подачи различных необоснованных жалоб чинили препятствия суду первой инстанции, не давая ему вынести решение по существу вопроса, - сказал лидер СДПК.

Напомним, ранее Сагынбек Абдрахманов обратился в суд, чтобы признать недействительным съезд партии СДПК во главе с Алмазбеком Атамбаевым, который прошел в Бишкеке 6 апреля этого года. Для обеспечения иска Первомайский районный суд столицы запретил Минюсту совершать какие-либо действия по отношению к Социал-демократической партии Кыргызстана.

СДПК под руководством экс-президента Атамбаева обжаловало решение в Городском суде, который оставил в силе решение первой инстанции.

Движение "СДПК без Атамбаева" и СДПК провели съезды партии с разницей в несколько дней. Первые избрали своим лидером Сагынбека Абдрахманова, вторые – Алмазбека Атамбаева. 18 апреля Министерство Юстиции поменяло в своей базе данных председателя СДПК и адрес партии. Если верить новой записи лидером партии стал Абдрахманов, а офис партии переехал из здания "Форум" на бульвар Эркиндик. СДПК Атамбаева написала жалобу в Генпрокуратуру.