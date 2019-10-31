Карыбеков: Экономическая диверсия Атамбаева была реализована

Афера Алмазбека Атамбаева с так называемой модернизацией ТЭЦ Бишкека, проведенная без технического задания, технико-экономического обоснования и без проектно-сметной документации, что привело к искусственному завышению цены проекта, а также привлечению грязных технологий с выбросом оксидов азота, вдвое превышающих нормативные (510 мг/нм3) показатели, получит свою оценку. И суд вынесет объективное, справедливое решение. Об этом в интервью изданию orbita.kg заявил эксперт в области энергетики Эрнест Карыбеков.

По его словам, о нецелесообразности модернизации ТЭЦ Бишкека говорили эксперты из российской компании "Сибэнергомаш".

"Перед модернизацией ТЭЦ я вел консультативные переговоры с главным инженером российской компании "Сибэнергомаш", чье основное оборудование использовалось на нашем объекте. И несмотря на официальное обращение руководителя коалиционного большинства в парламенте Феликса Кулова к Алмазбеку Атамбаеву о нецелесообразности данной модернизации, основанной на экспертизе "Сибэнергомаш", ее проигнорировали, и в итоге экономическая диверсия Атамбаева была реализована. Теперь имеем, что имеем, налицо узурпация власти Атамбаевым, который лоббировал непрофильную, не отвечающую квалификационным требованиям для строительства электростанций, сетевую китайскую компанию ТВЕА", - сказал он.

Эксперт назвал абсурдом тот факт, что некондиционные угли чужого государства привозят за тысячу верст в столицу республики для выработки электроэнергии.

"Ведь ТЭЦ был необходим в столице изначально для выработки пара для больших промышленных объектов, горячего водоснабжения, отопления, и после остаток пара шел на выработку электроэнергии. Поэтому менять котлоагрегаты на китайские электрические блоки было ошибкой. Себестоимость 1 кВт/ч электроэнергии на ТЭЦ Бишкека составляет 3,6 сома! Это ложится на плечи населения", - добавил он.