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Карыбеков: Экономическая диверсия Атамбаева была реализована

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Афера Алмазбека Атамбаева с так называемой модернизацией ТЭЦ Бишкека, проведенная без технического задания, технико-экономического обоснования и без проектно-сметной документации, что привело к искусственному завышению цены проекта, а также привлечению грязных технологий с выбросом оксидов азота, вдвое превышающих нормативные (510 мг/нм3) показатели, получит свою оценку. И суд вынесет объективное, справедливое решение. Об этом в интервью изданию orbita.kg заявил эксперт в области энергетики Эрнест Карыбеков.

По его словам, о нецелесообразности модернизации ТЭЦ Бишкека говорили эксперты из российской компании "Сибэнергомаш".

"Перед модернизацией ТЭЦ я вел консультативные переговоры с главным инженером российской компании "Сибэнергомаш", чье основное оборудование использовалось на нашем объекте. И несмотря на официальное обращение руководителя коалиционного большинства в парламенте Феликса Кулова к Алмазбеку Атамбаеву о нецелесообразности данной модернизации, основанной на экспертизе "Сибэнергомаш", ее проигнорировали, и в итоге экономическая диверсия Атамбаева была реализована. Теперь имеем, что имеем, налицо узурпация власти Атамбаевым, который лоббировал непрофильную, не отвечающую квалификационным требованиям для строительства электростанций, сетевую китайскую компанию ТВЕА", - сказал он.

Эксперт назвал абсурдом тот факт, что некондиционные угли чужого государства привозят за тысячу верст в столицу республики для выработки электроэнергии.

"Ведь ТЭЦ был необходим в столице изначально для выработки пара для больших промышленных объектов, горячего водоснабжения, отопления, и после остаток пара шел на выработку электроэнергии. Поэтому менять котлоагрегаты на китайские электрические блоки было ошибкой. Себестоимость 1 кВт/ч электроэнергии на ТЭЦ Бишкека составляет 3,6 сома! Это ложится на плечи населения", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/382915
Теги:
Алмазбек Атамбаев, суд, энергетика, Бишкек, Кыргызстан, ТЭЦ
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Комментарии
Марсель
31.10.2019, 14:23

Вот таких людей не слышали и серавно обманным путем населения так сказать модернизировали ТЕЦ. При этом столько денег украли. Афера века выполненная Атамбаевым и Сапаром. Но теперь нужно отвечать и вернуть украденные деньги казну. 

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Жакып
31.10.2019, 14:26

вся власть в руках, на должностях которые могли проверять или проконтролировать поставил своих людей, почему бы не воспользоваться шансом. речь идет о 111 млн, который кыргызский народ должен оплатить почти вдвойне. ну а что, он имеет право, он же президент, везде свои люди, пока не пройдут эти 6 лет, нужно построить дворец, сети ресторанов, накупить зданий, земель, домов, ведь такой приходит 1 раз в жизни, а наплевать на народ, пусть оплатят как хотят ведь к тому времени президентом будет другой...

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Путешественник
31.10.2019, 16:32

ТЕЦ надо уничтожить. Кроме Китая никто в цивильном мире углем не пользуется давно. 

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