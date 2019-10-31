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Кулов: Никто не имеет права принуждать обвиняемого участвовать в суде

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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11 октября в Первомайском райсуде должно было состояться предварительное слушание по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Однако, один из главных фигурантов дела бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил, что не намерен "участвовать в этой игре" и отказался выходить из следственного изолятора ГКНБ. В итоге решено предварительные слушания проводить без Атамбаева. Однако и сама сторона защиты бывшего президента не исключает, что в дальнейшем суд может вынести решение о его принудительном приводе.

Также пару дней назад "запротестовал" бывший премьер-министр Сапар Исаков, проходящий обвиняемым по делу ТЭЦ. Он сначала отказывался ехать из СИЗО ГКНБ в суд, потом выходить из конвойной комнаты. Так Исаков требовал допросить двух свидетелей, которые выносили заключение о сумме ущерба, нанесенного государству.

В правоохранительных органах неофициально сообщают, что такое поведение арестованных – это прецедент и как разрешить эту патовую ситуацию – большой вопрос.

Редакция VB.KG в рамках большого интервью решила обратится за комментариями к бывшему главе МВД, СНБ КР Феликсу Кулову. Он, изучив соответствующие законы, пришел к выводу, что ни один из них не регламентирует принудительное доставление обвиняемых из СИЗО в здание суда.

Более того, Кулов заявил что, согласно Конституции КР, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Один из таких видов защиты – это молчание. Резонно встают вопрос: зачем везти человека в суд, если он там все равно будет молчать?

Главное, отметил Феликс Кулов, чтобы официальное заявление подсудимого об отказе от участия в судебном процессе было оформлено соответствующими органами и донесено до общественности.

Подробнее о законодательных нюансах и собственном опыте политика в видеоматериале VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/382921
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Феликс Кулов, ГКНБ, закон, Конституция, суд, Кыргызстан
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