5 ноября в двух микрорайонах Бишкека временно не будет воды

Профилактический ремонт: в двух микрорайонах столицы временно не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах "Калыс-Ордо", "Мурас-Ордо" 5 ноября с 9 до 17 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в микрорайонах "Ала-Тоо 1" и "Ала-Тоо 2", в районе, ограниченном улицами Ара-Кол, Западной, Улук-Тоо, Дмитрова, Кызыл-Тоо. В том числе:

Школа № 86;

Частный детский сад "Бактылуу Балалык" по ул. Калыс-Ордо;

Группа семейных врачей в микрорайоне "Калыс Ордо";

Группа семейных врачей в микрорайоне "Мурас-Ордо".

Школа и детский сад, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут. Вышеуказанные медицинские центры будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.

- Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой, - говорится в сообщении муниципалитета.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp "Бишкекводоканала" по номеру: 0770 838458.