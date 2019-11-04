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Жители Кой-Таша пожаловались Общественной комиссии на силовиков

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- Бакыт Стамов
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Накануне состоялась встреча членов Общественной комиссии по событиям 7-8 августа с жителями сел Кой-Таш и Арашан.

Мероприятие посетили около 100 человек, в том числе те, кто пострадал во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Членам Общественной комиссии жители рассказали о множественных нарушениях со стороны правоохранительных органов во время событий 7-8 августа. При этом, в качестве доказательства своих слов предоставив видео и фото материалы.

Также жители сел выразили надежду, что Общественная комиссия по событиям в Кой-Таше примет во внимание их мнения и вынесет объективное заключение.


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URL: https://www.vb.kg/382985
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Чуйская область, конфликт, Кыргызстан, активисты
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