Жители Кой-Таша пожаловались Общественной комиссии на силовиков

Накануне состоялась встреча членов Общественной комиссии по событиям 7-8 августа с жителями сел Кой-Таш и Арашан.

Мероприятие посетили около 100 человек, в том числе те, кто пострадал во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Членам Общественной комиссии жители рассказали о множественных нарушениях со стороны правоохранительных органов во время событий 7-8 августа. При этом, в качестве доказательства своих слов предоставив видео и фото материалы.

Также жители сел выразили надежду, что Общественная комиссия по событиям в Кой-Таше примет во внимание их мнения и вынесет объективное заключение.