Обвиняемого в убийстве прокурора лишили в суде последнего слова и адвокатов

На 1-2 фото Камбарова Чынаргул

Судебный беспредел в отношении Мелиса Калыкова, которого обвиняют в убийстве прокурора области, достиг своего апогея. Вчера, 4 октября, в Ошском горсуде прошел завершающий судебный процесс, на который не были допущены ни адвокаты Калыкова, ни его родственники, ни СМИ, ни правозащитники. Об этом редакции VB.KG заявила сестра подсудимого Дамира Калыкова.

По ее словам, судья Ошского городского суда Жолборс Кудаяров уже не стесняясь идет на прямые нарушения.

- Вместо своих адвокатов Мелису Калыкову назначили дежурного адвоката Камбарову Чынаргул, от которой мой брат отказался, но его и слушать не стали. В итоге она одна сидела на судебном процессе. Самое интересное, что при выходе ее усиленно охраняли, и она всячески избегала контактов с нашей семьей. Это все вы можете увидеть на нашем видео. Где вы видели, чтобы адвокат убегала от родственников своего подзащитного. Разве это не служит доказательством тому, что моего брата уже без всякого стеснения, грубо и примитивно хотят засудить. У этих людей даже мозгов не хватает по-умному подставить Мелиса, - рассказала с возмущением она.

Также на вчерашнем процессе Мелису Калыкову не дали последнего слова и были проигнорированы весомые улики, которые доказывают его невиновность, отметила Дамира Калыкова.

- Судья сказал, что уже 6 ноября будет зачитан приговор брату. Разве после таких грубых нарушений, когда на судебный процесс даже собственных адвокатов Мелиса не позвали, а назначили дежурного адвоката, которая прячется от нашей семьи, мы можем рассчитывать на справедливый приговор. При этом суд абсолютно не принимает во внимания вещественные доказательства, разрушающие версию обвинения. В общем, мы готовимся к самому худшему и даже допускаем мысль, что брата со временем могут убить, чтобы раз и навсегда закрыть это дело, - добавила она.

Напомним, по словам близких Калыкова, судья Ошского городского суда Жолборс Кудаяров, который рассматривает дело по убийству прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова, сам проходит фигурантом по трем уголовным делам. По этой причине сторона обвиняемого неоднократно заявляла отвод судье.