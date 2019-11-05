Строительство садика в столичном микрорайоне "Кайынды" завершается

Завершается заливка фундамента большой пристройки к детскому саду № 187, проводится подготовка металлических конструкций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Новый одноэтажный корпус, который будет соединен с основным зданием через коридор, возводит строительная компания "ПГС". На строительно-монтажные работы заложено порядка 6,7 миллионов сомов.

Площадь нового здания составляет более 155 квадратных метров, в пристройке предусмотрены спальная, игровая, тамбур, приемочная-раздевальная, гардеробная, коридор, буфетная с мойкой, санузел, музыкальный зал и кладовая для инструментов.

- Строительство будет завершено уже в конце декабря этого года и новогодние утренники для деток пройдут уже в новом музыкальном зале, - обещают в муниципалитете.

В мэрии напоминают, что в начале октября жители микрорайона, вице-мэр столицы Уланбек Азыгалиев, депутаты Бишкекского городского Кенеша Жумабек Салымбеков и Сайдахмат Исмаилов заложили капсулу в фундамент пристройки детской группы и музыкального зала к зданию детского сада №187 по улице Элебаева,181 в жилом массиве "Кайынды".

Данная пристройка - это уже реализация программы мэрии по увеличению количества ученических мест и муниципальных образовательных организаций в городе Бишкек.