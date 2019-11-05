Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Строительство садика в столичном микрорайоне "Кайынды" завершается

151  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завершается заливка фундамента большой пристройки к детскому саду № 187, проводится подготовка металлических конструкций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Новый одноэтажный корпус, который будет соединен с основным зданием через коридор, возводит строительная компания "ПГС". На строительно-монтажные работы заложено порядка 6,7 миллионов сомов.

Площадь нового здания составляет более 155 квадратных метров, в пристройке предусмотрены спальная, игровая, тамбур, приемочная-раздевальная, гардеробная, коридор, буфетная с мойкой, санузел, музыкальный зал и кладовая для инструментов.

- Строительство будет завершено уже в конце декабря этого года и новогодние утренники для деток пройдут уже в новом музыкальном зале, - обещают в муниципалитете.

В мэрии напоминают, что в начале октября жители микрорайона, вице-мэр столицы Уланбек Азыгалиев, депутаты Бишкекского городского Кенеша Жумабек Салымбеков и Сайдахмат Исмаилов заложили капсулу в фундамент пристройки детской группы и музыкального зала к зданию детского сада №187 по улице Элебаева,181 в жилом массиве "Кайынды".

Данная пристройка - это уже реализация программы мэрии по увеличению количества ученических мест и муниципальных образовательных организаций в городе Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383012
Теги:
детский сад, строительство, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  