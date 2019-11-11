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Глава Чуйского ГУВД, раненный в Кой-Таше, начал говорить и ходить

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- Оксана Гут
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Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов начал самостоятельно ходить и говорить. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава КР.

- Он встает, прорабатывает верхние и нижние конечности. Но долго стоять, конечно, еще не может. Также Курманкулов начал самостоятельно разговаривать, раньше он мог говорить только с помощью голосообразующего аппарата, - отметили в ведомстве.

Сколько времени Самат Курманкулов пробудет еще в Москве неизвестно. Но речи о его переводе в Бишкек пока не идет.

Напомним, в ночь с 7 на 8 августа при попытке задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше он был тяжело ранен в голову камнем. 12 августа был транспортирован для дальнейшего лечения в Центр нейрохирургии имени Бурденко в городе Москва. А 12 сентября - в один из реабилитационных центров Москвы.


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URL: https://www.vb.kg/383115
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГУВД, избиение, операция, Чуйская область, Москва, Кыргызстан
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