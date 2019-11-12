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Задержаны подозреваемые в убийстве Саймаити. Среди них кыргызстанцы

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- Оксана Гут
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При попытки выехать из Турции задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Айеркина Саймаити. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что все они иностранцы - двое кыргызстанцев и сириец. Они пытались скрыться в Сирии.

Задержанные доставлены в Стамбул.

Напомним, 10 ноября в Стамбуле (Турция) был убит бизнесмен Айеркен Саймаити. Неизвестный выстрелил в гражданина Китая, уйгурского происхождения, когда тот находился в кафе одной из гостиниц. Айеркен Саймаити скончался в больнице от полученных травм.


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URL: https://www.vb.kg/383158
Теги:
Алмазбек Атамбаев, бизнес, задержание, Турция, убийство, Кыргызстан, Раимбек Матраимов
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