Двойные стандарты правосудия КР или за что сидит Азимкан Жусубалиев?

Декабрь прошлого года. Сотрудники ГКНБ задержали заместителя министра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева. Его обвинили во взятке в 50 тысяч долларов за лоббирование интересов иностранной компании в ходе тендера на реконструкцию дороги. Так как на тот момент Жусубалиев был председателем комиссии тендерной комиссии.

Шесть компаний, два победителя

Заявки на участие два года назад подали 17 компаний. 11 отклонили сразу. После чего, осталось шесть номинантов: Azvirt Limited Liability Company (Азербайджан) - 39 миллионов долларов, Todini Costruzioni Generali Company (Италия) - 40,8 миллиона, China State Construction Engineering Corporation Limited (Китай) - 50,5 миллиона. China Railway No.5 Engineering Group (Китай) - 55,6 миллиона, ОсОО АBK - Аvtodor NS (Казахстан) - 62,2 миллиона, China Civil Engineering Construction Corporation (Китай) - 64,2 миллиона долларов.

По итогам технической и финансовой оценки победителем тендера стала азербайджанская компания Azvirt Limited Liability Company. Она предложила наиболее приемлемую цену. Но в ходе переговоров компания отказывается продлевать срок действия тендерной заявки и подписывать контракт.

Поэтому, контракт, согласно нормам закона, 7 сентября 2018 года правительство в лице Минтранса заключает с Todini Costruzioni Generali Company.

В принципе, ничего не обычного. Тендер, победитель, контракт… Вот только имя Todini Costruzioni Generali Company неожиданно всплывает спустя два месяца в деле о коррупции и задержании замминистра транспорта Азимкана Жусубалиева.

По данным ГКНБ, "данные средства были переданы чиновнику за вынесение положительного решения по тендеру именно в пользу этой компании на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ. Речь идет о проекте "Соединительные дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и 3, участок Эпкин-Дыйкан".

Скандал работам не помеха?

Вот только, несмотря на обвинение в лобби и, якобы, получение средств Жусубалиевым за положительное решение в тендере, компания продолжает по-прежнему работать.

Согласно базе Минюста, Todini Costruzioni Generali Company была зарегистрирована 12 октября 2018 в Джумгальском районе Нарынской области. Руководителем компании значится Аббаси Гераванд Сохэйл.

По информации Министерства транспорта и дорог, отбор подрядной организации на выполнение дорожно-строительных работ по проекту проводится "по одноэтапной двухконвертной процедуре" в соответствии с руководством по закупкам Азиатского банка развития. Согласно нормам, технические предложения участников открываются в первую очередь и оцениваются на их соответствие требованиям тендерных документов. Затем вскрываются финансовые предложение только тех участников торгов, чьи технические предложения были признаны отвечающими требованиям тендерных документов.

"Все решения тендерной комиссии и оценочные отчеты, подготовленные в процессе проведения тендера, направляются в АБР на рассмотрение и одобрение. Только после получения положительного ответа на него, МТиД КР приступает к следующему этапу тендерного процесса, вплоть до заключения контракта", - говорится в документе.

Только это уже наглядно показывает тот факт, что даже при попытке пролоббировать победу компании, идея могла провалиться на этапе одобрения международным банком. А значит, подозревать в подтасовке фактов нужно тогда не только Жусубалиева, но и международных консультантов и специалистов. А это уже само по себе нонсенс.

Лобби, как нонсенс

Сам тендер на строительные работы был объявлен 25 мая 2017 года. И на 7 июля этого года, после отсеивания участников, действительно, остается шесть компаний. 16 февраля 2018 года было произведено вскрытие финансовых предложений. 22 июня 2018 года Азиатский банк развития одобрил рекомендацию Конкурсной комиссии относительно присуждения контракта участнику тендера, который предложил наименьшую стоимость – ОсОО Azvirt Limited Liability Company. Банк дал рекомендацию начать контрактные переговоры. Но компания трижды отказалась продлить срок действия тендерных предложений. Объяснила она это решением Совета директоров.

"Согласно процедуры закупок АБР, в случае отказа первого участника от подписания контракта, заказчик переходит к заключению контракта со вторым. 17 августа 2018 года АБР одобрил его присуждение Todini Costruzioni Generali Company. И просит выслать копию подписанного контракта. То есть, не о каком лобби однозначно речи не идет.

И 13 ноября 2018 года Подрядчику было направлено уведомление о начале работ, после чего он приступил к содержанию проектной дороги и обустройству Инженера. То есть, получается все эти три месяца полученные деньги пылились у Жусубалиева в сумке на балконе? Это больше смахивает на детский анекдот, чем на правду.

В своих показаниях "бывший" сотрудник ГКНБ, на основании которого возбудили дело против экс-замминистра, говорит, что чиновник со своим родственником, якобы, вымогали взятку за положительное решение в пользу компании Todini Costruzioni Generali Company. Тогда почему тендер по сей день, несмотря на продолжающееся судебное разбирательство, не отменен, и компания продолжает работать?

В соответствии с подписанным Соглашением между Кыргызстаном и Азиатским Банком Развития, ратифицированного отдельным Законом КР, закупки всех работ и услуг происходит согласно Руководству по закупкам АБР. В соответствии с проводимой политикой " АБР отклонит предложение о присуждении контракта, если установит, что участник торгов, рекомендованный к присуждению контракта, прямо или через агента, вовлечен в коррупцию, мошенничество, сговор или принуждение, чтобы конкурировать в целях присуждения контракта; - аннулирует часть финансирования, предназначенного для контракта, если в любое время установит что представители заемщика или бенефициары финансирования АБР вовлечены в коррупцию, мошенничество, сговор или принуждение при конкурсных торгах или исполнении такого контракта, несмотря на то, что заемщик предпринимает своевременное и соответствующее мероприятие, удовлетворяющее АБР по исправлению ситуации; - применит санкции к фирме или физическому лицу, в любое время, в соответствии с Антикоррупционной политикой и Принципами и правилами честности АБР, включая объявление о неправомочности, на неограниченный или определенный период времени, по участию в мероприятиях, финансируемых и администрируемых АБР, или получению финансовой или другой выгоды от контрактов, финансируемых или администрируемых АБР, если в любое время определит, что фирма или физическое лицо была прямо или косвенно вовлечена в коррупцию, мошенничество, сговор или принуждение либо другие запрещенные виды деятельности", - говорится в документе.

Но вот только обещанных санкций при таких обвинениях в отношении компании так и не последовало.

Более того, в случае получения взятки, под уголовное преследование попадает не только получатель, но и взяткодатель. И в этом контексте, пусть и через посредников, упоминаются итальянцы. Однако, несмотря на обвинения, суд так ни разу и не пригласил компанию на судебное разбирательство и не допросил. Хотя бы в качестве свидетеля. Почему? Этот вопрос также пока остается риторическим.

Полномочий не было

Стоит напомнить, что на суде экс-замминистр транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев неоднократно заявлял, что не мог оказывать влияние на компанию по надзору Gentek.

- Было мини-совещание с руководителем компании Кадри. От лица заказчика ставилась задача, чтобы подрядная компания в максимально сжатые сроки мобилизовалась, поскольку это и так отстающий проект. Влияние на компанию я оказывать не мог. Таких полномочий у меня нет, - пояснил суду Жусубалиев.

Адвокат спросил, был ли обвиняемый в курсе, что Gentek направила письмо в адрес компании Todini.

- Я услышал об этом письме от господина Гулрузова 2 декабря. На следующий день я пригласил руководителя компании Кадри. В письме консультант запрашивал расходование финансовых средств, какие работы, какую деятельность они осуществляют, - говорил Жусубалиев.

На вопрос о том, что Жусубалиев через своего родственника требовал 500 тысяч долларов у Гулрузова, он ответил:

- У нас было 2 встречи с Гулрузовым, на первой встрече он рассказывал про свою компанию. На второй он рассказал о письме с угрозами компанией Gentek. Я не мог после окончания тендера, и повлиять на работу компании Todini, не мог и расторгнуть контракт. Таких полномочий у меня тоже не было, - ответил Жусубалиев.

Примечательно, что сам обвиняемый во взятке замминистра транспорта и дорог требовал проведения экспертизы, найденных в его доме денежных средств.

- Эти деньги я даже не держал в руках. Сделайте экспертизу, будут ли там мои отпечатки пальцев, я их даже не видел, - добавил он.

Однако суд на вполне логичное предложение обвиняемого так и не отреагировал.

Сфабрикованное дело

На сегодняшний день компанией, замешанной с тендерном скандале, произведены следующие виды работ: вырубка деревьев, расчистка и подготовка 10 гектаров дорожной полосы, возведения и выемка насыпей, скиркование асфальта.

Премьер недавно сам упомянул итальянцев.

- Есть ситуации, когда тендер выигрывают иностранцы, а работают там отечественные дорожники. Например, выиграла итальянская компания, но итальянцами там даже не пахнет, работают наши, - подчеркнул Абылгазиев.

То есть, и здесь мелькнул след Todini. Но и этот факт не был взят в качестве причины для отмены тендера.

Юристы пояснили VB.KG , что компания продолжает работать, так как на момент задержания, инвесторами уже были выделены деньги. Но даже сейчас итоги тендера можно обжаловать в суде. Говорят о том, что тендер проведен законно и представители прокуратуры. Отмечали они это и в рамках судебного заседания.

А значит, напрашивается резонный вопрос: за что тогда сидит бывший замминистра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев?