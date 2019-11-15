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Вице-мэр Бишкека: Мы плохо следим за деревьями

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- Оксана Гут
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Вице-мэр столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Мирлан Амантуров провел рабочее совещание с руководителями городских служб сферы ЖКХ и районных акимиатов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Для оптимизации расходов на санитарную очистку и для разумного распределения средств и рабочей силы, муниципальному предприятию "Тазалык", департаменту городского хозяйства совместно с районными администрациями и МТУ поручено провести инвентаризацию технических карт "Тазалыка" до 1 декабря этого года. Мирлан Казылаевич отметил, что создав единую схему, нам удастся повысить уровень эффективности работы городских служб по всему городу.

Также МП "Тазалык" поручено рассмотреть передачу некоторых функций в аутсорсинг и начать уделять внимание сортировке мусора. Ведь это не только очень экологично, но и прибыльно.

Вице-мэр города отметил, несмотря на посадку новых деревьев, есть очень серьезная проблема, потому что муниципалитет до сих не ведет реестр зеленых насаждений и плохо ухаживает за каждым деревом. В условиях увеличения количества автомобилей, каждое дерево, становится серьезным и важным звеном городской экосистемы.

МП "Бишкекзеленхоз" вместе с районными акимиатами, МТУ, МП "Городские парки", "Бишкекглавархитектурой" поручено посчитать фактическое количество зеленых насаждений, парков и скверов, а также небольших общественных пространств.

- Получив точное количество растений и их локацию, мы сможем окружить заботой каждое деревце, - отметили в муниципалитете.


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URL: https://www.vb.kg/383250
Теги:
мэрия, Тазалык, экология, Бишкек, Кыргызстан, вырубка деревьев
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