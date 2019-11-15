Первое заседание суда по делу Атамбаева не состоялось

Первое заседание суда по делу об освобождении из колонии криминального авторитета Азиза Батукаева не состоялось. Судья Первомайского суда принял решение перенести процесс по причине болезни одного из подсудимых Абдухалима Раимжанова.

Известный профессор во время освобождения Батукаева возглавлял Центр гемотологии Минздрава, врач этого учреждения поставил диагноз о смертельном заболевании Азиза Батукаева.

Слушание перенесено на две недели и состоится 29 ноября.

Напомним, по этому делу в качестве подозреваемых проходят 19 человек, в том числе экс-президент Алмазбек Атамбаев.