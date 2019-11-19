Айеркен Саймаити. С какими политиками был связан убитый бизнесмен?

До своего убийства Айеркен Саймаити был темной лошадкой в Кыргызстане. Впервые его имя всплыло в журналистском расследовании "Азаттык". Он упоминался в качестве человека, который переводил из Кыргызстана крупные суммы денег. Предприниматели рынка Кара-Суу позже на пресс-конференции в Бишкеке рассказали, что он был обычным предпринимателем, но через него другие торговцы делали заказы на доставку товаров.

После убийства Саймаити в Стамбуле стали всплывать новые подробности о его жизни в Кыргызстане. Выяснилось, что он был знаком с весомыми фигурами в политической жизни страны. Редакция VB.KG собрала все тех, кто имел связи с Саймаити. Вероятно этот список может быть дополнен, так как предприниматель вел активную деятельность в республике на протяжении нескольких лет.

Что известно о Саймаити

Айеркен Саймаити является гражданином КНР уйгурского происхождения, родился в 1982 году. Точно неизвестно, когда он перебрался в Кыргызстан, но в 2011 году зарегистрировал фирму ОсОО "Абдыраз". Именно в связи с деятельностью этой компании имя Саймаити впервые появилось в СМИ. Журналист "Азаттык" рассказал, что через счета этой компании в 11 банках Кыргызстана заграницу перевели почти 650 млн долларов. Еще одним учредителем этой компании, если верить "Азаттык", являлась Вуфули Бумаилиаму, жена Саймаити. О ее местонахождении ничего не известно.

После убийства Айеркена Саймаити стало известно, что он получил в Кыргызстане паспорт, его выдали в отделении ГРС в Джалал-Абадской области на основании подложных документов. Сейчас дело расследуют в правоохранительных органах.

По новым документам Саймаити стал Эркином Салимовичем Самятовым. В 2017 году гражданин КНР написал на него заявление в милицию из-за обмана на 3 млн долларов. Однако, допросить Эркина Самятова не смогли: он пропал, и его объявили в розыск. Депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов заявил, что кроме этого, Самятов-Саймаити не заплатил в бюджет несколько миллионов сомов в виде налогов.

10 ноября 2019 года примерно в 8 вечера неизвестные несколько раз выстрелили в Саймаити, когда он ужинал в стамбульском кафе. Бизнесмен умер от полученных травм, вскоре полиция Турции задержала нападавших.

Матраимовы

В статье "Азаттык" вместе с именем Саймаити фигурировала фамилия Матраимовых. Братья занимали и занимают до сих пор высокие посты в Кыргызстане (Искендер Матраимов - депутат ЖК от фракции СДПК, Райымбек Матраимов - экс-зампредседателя Государственной таможенной службы, Ислам Матраимов - экс-начальник внутренних расследований в финполе, Тилек Матраимов - глава Кара-Суйского района Ошской области). По данным журналистов жена Саймаити Вуфули Бумаилиаму перевела в благотворительный фонд Матраимовых 200 тысяч долларов. Депутат Искендер Матраимов заявил, что не знаком с Саймаити.

Эркин Сопоков

До убийства Саймаити, Эркин Сопоков являлся генеральным консулом Кыргызстана в Стамбуле. Его автомобиль был найден рядом с кафе, где произошло убийство бизнесмена, а ключи от Range Rover с дипломатическими номерами обнаружили в кармане убитого. Эркин Сопоков был немедленно уволен, оказалось, что до этого у руководства к нему были претензии. В МИД объяснили, что Сопоков решил продать свою машину и обратился за услугами к компании "Рамадан Туризм".

В социальных сетях, в списке друзей Сопокова есть профиль некоего пользователя Эркина Семета (Semet Erkin). Этот человек рекламировал компанию "Рамадан Туризм" на своей странице, и судя по визитке, опубликованной в профиле являлся председателем правления компании. На странице Семета в Инстаграм нашлась общая фотография Айеркен Саймаити и Эркина Сопокова.

В движении "Умут 2020", которые опубликовали эту информацию, предполагают, что Эркин Семет и Айеркен Саймаити - одно и тоже лицо.

Азамат Мамасалиев

Азамат - сын Эркина Сопокова. Он работал помощником еще одного депутата от СДПК Торобая Зулпукарова. После убийства Саймаити, Азамат Мамасалиев уволился, где он находится сейчас неизвестно.

Убитый таксист

Еще один человек, которого связывают с Саймаити - это таксист Хусан Каримов, чье тело было найдено несколько недель назад в багажнике автомобиля на бесплатной парковке у аэропорта "Манас". По данным родственников в день убийства у Хусана Каримова были при себе 10 тысяч долларов. В МВД заверили, что мужчина был обычным таксистом, правда перевозил не пассажиров, а крупные суммы денег. В ночь перед убийством, он ждал у аэропорта курьера с партией наличности. Накануне в социальных сетях появилась видеозапись с камер наблюдений, где видно как некий человек с крупным пакетом убегает из аэропорта. Автор видео утверждает, что это и есть убийца, который завладел телефоном Каримова, встретил курьера и забрал деньги. Правда, в МВД эту версию не подтверждают. Эксперт и бывший глава отдела ГКНБ Максат Мамытканов тоже сомневается в этой версии. VB.KG он объяснил, что Саймаити предпочитал банковские переводы и использовал бизнес процессы, а убитый Каримов "занимался совсем другой деятельностью".

Дуйшон Торокулов

Анонимные источники загрузили в интернет совместные фотографии Айеркена Саймаити и мужчины похожего на депутата ЖК Дуйшона Торокулова. Автор утверждает, что фото были сделаны в Оше, во время когда депутат там работал (Он трудился в Таможне Оша, кстати,примерно в то же время, когда ею управлял Райымбек Матраимов). Кроме того, источники утверждают, что с убитым был хорошо знаком и лидер фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов. Во фракции "Бир Бол" эту информацию анонимов не комментируют.

При чем тут Атамбаев?

Алмазбек Атамбаев на прямую не связан Саймаити, да и в момент убийства находился под охраной в СИЗО ГКНБ. Однако, он тесно связан со многими участниками этой истории. Эркин Сопоков был его водителем еще со времен работы завода "Кыргызавтомаш", а когда Алмазбек Атамбаев стал президентом получал высокие посты сначала в Налоговой, потом в администрации президента, а в 2017 году стал консулом.

Карьеры братьев Матраимовых тоже пошли в гору с приходом к власти Атамбаева - Райымбека Матраимова, например, повысили и перевели работать в Бишкек, другие братья Тилек и Ислам также получили хорошие должности при президенте Атамбаеве. Искендер Матраимов стал депутатом от фракции СДПК.