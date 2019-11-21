Райымбек Матраимов профинансирует партию "Ата Мекен"?

В Кыргызстане определились с датой выборов в парламент. Голосование за кандидатов в Жогорку Кенеш пройдет 4 октября 2020 года. Выборы в республике – всегда рулетка, но предстоящая кампания на этот раз, похоже, будет более непредсказуемая, чем когда либо.

Парламент КР за относительно короткий период растерял свой авторитет. О политической серости и бессилии говорят все, даже сами депутаты. Оно и понятно: с каждым новым созывом харизматичных личностей приходило в Жогорку Кенеш все меньше. А последний созыв и вовсе стал рекордным по количеству критики в свой адрес. Что, впрочем, не делает невозможным прохождение в следующий парламент большинства депутатов из нынешнего состава, даже несмотря на введенный 9 процентный барьер, который, как ожидается, перекроит все партийное поле. Депутаты уже обсуждают возможности слияния и укрупнения одних партий с другими. Возможно, в скором времени они нас удивят, и мы увидим самые неожиданные альянсы.

Итак, как может выглядеть партийное поле Кыргызстана в электоральный период? Чтобы ответить на этот вопрос, надо для начала признать, что политические партии в стране – это клубы партнеров по интересам, зачастую бизнес интересам. Стратегии таких клубов в основном базируются на отношениях с властью. Каждый президент Кыргызстана считал необходимым иметь личную, легко управляемую партию. Но как только он, лидер, становился экс лидером, партия теряла влияние или вовсе переставала существовать.

В связи с этим самая большая интрига: какая партия станет партией власти, учитывая, что президент Сооронбай Жээнбеков – беспартийный? В этом случае, говорят эксперты, стоит смотреть на планы Асылбека Жээнбекова, бывшего спикера Жогорку Кенеша, и, как можно догадаться по фамилии, близкого родственника действующего президента. С большой долей вероятности можно предположить, что тот список, в который он попадет, и станет в итоге списком партии власти. Но это лишь предположения.

Кто еще в игре?

Совместно с Асылбеком Жээнбековым создать прочную и сильную политическую партию, чтобы победить на парламентских выборах 2020 года, планировал одно время экс заместитель главы Государственной таможенной службы Раим Матраимов. Но новой партии мы не увидели, зато услышали, что Матраимов профинансирует партию "Ата Мекен" и поможет ей выиграть выборы. Подготовка началась загодя. Был сформирован солидный политический штаб, состоящий из депутатов, политиков, общественных деятелей, бывших силовиков. Но вот роль Асылбека Жээнбекова в этом политическом проекте пока остается непонятной.

Заговорили в последнее время и о скором возвращении в политику Омурбека Бабанова. Несмотря на официальное заявление не заниматься политикой, его участие в парламентских выборах вполне вероятно. И то, какой ажиотаж в политических кругах вызвало одно только предположение по поводу этого "камбэка", дает основания полагать, что Бабанов вне политики не останется.

Есть еще такие личности, как Роза Отунбаева и Омурбек Текебаев (одни из немногих оставшихся политических тяжеловесов, которые имеют реальные шансы сохранить и даже упрочить свое политическое влияние), которые, думается, не планируют оставаться за бортом. Они постоянно выступают с различными инициативами и делают все, чтобы их не забыли.

Ну и, конечно, нельзя забывать о бывшем президенте Киргизии Алмазбеке Атамбаеве. Некоторые аналитики предлагают и его не списывать с электоральных счетов. Но, думается, что это слишком оптимистичное мнение. Атамбаев непопулярен среди населения. Он потерял весь свой авторитет, еще когда был президентом. А после лишения его неприкосновенности, возбуждения уголовного дела и доведения ситуации до необходимости штурма его дома спецназом – и вовсе растерял последних сторонников. Его рейтинг сейчас едва ли колеблется в районе статистической погрешности в 1–2%. Начались аресты его сторонников и однопартийцев. Силовики уже успели закрыть телеканал, принадлежавший бывшему президенту. Прокуратура ищет его незаконно нажитое богатство. Как нам дают понять – процесс идет. Все еще впереди.

Одно точно ясно – возвращение Атамбаева на прежнюю политическую орбиту практически невозможно. Да и времени катастрофически мало. Скорее всего придется наблюдать со стороны. Хотя, если власти дадут слабину, Атамбаев как минимум может перейти из тюремной камеры под домашний арест, а то и вовсе покинуть территорию Кыргызстана.

В общем, вот так выглядит основной, но далеко не полный список ключевых фигур, способных сконцентрировать вокруг себя политические силы для участия в выборах. Палитра достаточно разнообразная, а значит, можно надеяться, что следующий политический сезон в Кыргызстане в условиях такой конкурентной среды будет не только интереснее, но и содержательнее.

Хотя это зависит во многом и от самих избирателей. Пройдут ли эти выборы в обстановке жесткой конкуренции и невиданной политической борьбы или ограничатся незначительными рокировками – решать электорату. Власть же в первую очередь должна быть заинтересована в чистоте выборного процесса, чтобы снять все сомнения в своей легитимности.

Учитывая обстановку, а именно громкий судебный процесс в отношении бывшего президента и подготовку к парламентским выборам 2020 года, возникает вопрос – сможет ли нынешняя власть удержать фокус на этих ключевых моментах, не смешивать судебные и политические процессы, не потерять контроль в этой политической чехарде. Ибо потеря контроля над ситуацией может опять повернуть вектор развития страны вспять.

Автор: Асилбек Эгембердиев

Источник: ng.ru