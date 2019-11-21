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Маршрут германского наркогруза из КР был тщательно протестирован

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- Виктория Гунгер
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Преступники хорошо знают методы работы правоохранительных органов, в том числе, способы выявления наркотиков на границе с помощью различных сканеров. Это показали недавние задержания в Европе крупных партий наркотиков, идущих из Центральной Азии. Об этом на заседании координационного комитета по контролю наркотических веществ заявил директор Центральноазиатского регионального координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Григорий Пустовитов.

По его словам, тестирование маршрутов наркогруппировками проводится очень тщательно.

- Начинается оно с подбора вещества для сокрытия, полностью соответствующее по структуре наркотику. Изъятие в Германии турецкой халвы из ЦА показала, что сладость идентичная по структуре с героином. Поэтому, ни одна собака, и ни один сканер не выявил наркотик на нескольких границах. В Голландии был изъят героин в плитах травертина - спрессованной крошке мрамора. Наркотик не просвечивается сканерами в вертикальной плоскости. Только боковым сканером удалось выявить, что структура плитки неоднородна и в ней имеется вкрапления запрещенного вещества. Но преступники учитывают это и везут свой груз по таким пунктам пропуска, где стоят лишь вертикальные сканеры, причем в определенную смену. Все это наглядно говорит о том, насколько тонко проводится управление маршрутом. И это группировки делают на деньги, полученные от наркотрафика, - подчеркнул Пустовитов.

Отметим, что заседание организованного СБНОН МВД КР при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности.

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня на участке немецко-польской границы таможня Германии задержала грузовик из Кыргызстана с грузинскими номерами, который перевозил 670 килограммов героина под видом сладостей. Власти Германии подчеркнули, что задержанный груз является самой крупной обнаруженной партией наркотиков за всю историю пограничного контроля. Стоимость партии оценивается в 45-56 млн долларов. Предполагается, что наркотики были произведены в Афганистане.


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URL: https://www.vb.kg/383440
Теги:
граница, Европа, наркотики, Центральная Азия, Европейский союз, Кыргызстан, наркотрафик
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