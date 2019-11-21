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Декларации-2018. Кто из лидеров фракций ЖК заработал в 2018-ом больше всего

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- Оксана Гут
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Государственная налоговая служба опубликовала сводные сведения о доходах, расходах и имуществе государственных и муниципальных чиновников за 2018 год. Редакция VB.KG подготовила подборку деклараций "первых лиц" Жогорку Кенеша. Парламентарии по-прежнему не горят желанием заполнять графу "расходы", да и в разделе "близкие родственники" не редко прочерк. Что, действительно, интересно доходы главного в ЖК социал-демократа Исы Омуркулова увеличились за год в три раза, а лидер "Бир Бола" тратит в два раза больше, чем зарабатывает.

Дастанбек Джумабеков

Торага Жогорку Кенеша

Согласно поданным им данным, его доходы по сравнению с 2017-ым годом увеличились на сто тысяч сомов и составили всего 875 тыс 785 сомов. Расходы спикер не указал.

Джумабеков по-прежнему владеет трехкомнатной квартирой, площадью 59,50 кв.м.

В разделе "движимое имущество" значится: мебель на 432 тыс 100 сомов, оргтехника на 402 тыс сомов, компьютеры, ноутбуки на 237 тыс 655 сомов, бытовая техника на 364 тыс 445 сомов, КРС на 1 млн 125 тыс сомов, МРС на 500 тыс сомов, лошади на 560 тыс сомов.

В разделе "Близкие родственники" нет никакой информации.

Омуркулов Иса Шейшенкулович

Лидер фракции СДПК

А вот доходы Омуркулова за год увеличились аж в три раза и составили 12 млн 605 тыс 235 сомов, расходы – 8 млн сомов.

Недвижимое имущество: другие капитальные строения или сооружения - 1560 кв.м, земли придомового, приусадебного, садово-огородного участка 0,10 га, земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью около 24,5 га.

Также у главного социал-демократа появились два жилых дома, площадью 99 кв.м. и 204 кв.м.

По-прежнему в качестве движимого имущества он имеет КРС на 33,7 млн сомов, МРС на 6, 4 млн, лошади почти на 10 млн сомов. Кроме того, грузовые автомобили (автобусы, микроавтобусы) на 345 тысяч и легковые автомобили (фургоны и пикапы на базе легковых автомобилей) на 8 млн сомов.

Имущества, переданного в доверительное управление, нет.

Его близкие родственники заработали за 2018 год – 20 млн 397 тыс сомов, а израсходовали всего 70 тыс сомов.

У них имеется квартира, площадью 30,8 кв.м, другие капитальные строения или сооружения, общей площадью порядка 400 кв.м., земельные участки сельскохозяйственного назначения в 2,12 га. и (легковые автомобили, фургоны и пикапы на базе легковых) "Мерседес".

Турускулов Жыргалбек Күрүчбекович

Лидер фракции "Республика-Ата Журт"

В апреле 2018 года Турускулов стал лидером фракции и его доходы за год сократились почти в 5 раз, составив – 544 тыс 742 сома, расходы не указаны.

Близкие родственники депутата владеют квартирой в 191,7 кв.м.

Баатырбеков Алмазбек Баатырбекович

Лидер фракции "Кыргызстан"

Доходы – 1 млн 549 тыс сомов, расходы не указаны. В 2017 его доходы составляли чуть меньше 949 тыс сомов.

Депутат владеет земельными участками сельскохозяйственного назначения 0,10 га, мебелью на 150 тыс сомов, бытовой техникой на 40 тыс сомов, компьютерами и оргтехникой на 50 тыс.

Также у нардепа есть пчелы на 160 тыс сомов и другая живность – на 80 тыс сомов.

Его родственники заработали в 2018-ом всего 300 тыс сомов, имеют квартиру в 45,70 кв.м. и "Лексус RX300".

Торобаев Бакыт Эргешевич

Лидер фракции "Онугуу-Прогресс"

Доходы депутата остались практически на прежнем уровне – 890 тыс 449 сомов, расходы – 0.

Он имеет два жилых дома в 180 кв.м. и в 179 кв.м.

Движимого имущества нет.

Близкие родственники заработали 15 млн 680 тыс сомов. У них нет движимого имущества, но есть земли несельскохозяйственного назначения в 3500 га, и жилой дом, площадью 385 кв.м.

Сулайманов Алтынбек Турдубаевич

Лидер фракции "Бир Бол"

Доходы – 4 млн 403,5 тыс сомов, расходы по сравнению с 2017-ым уменьшились почти в два раза и составили 8 млн 655 тыс сомов.

У депутата квартира в 120 кв.м, земли несельскохозяйственного назначения - 0,15 га и лошади на 3 млн 780 тыс сомов.

У родственников, по его данным, нет ничего.

Шыкмаматов Алмамбет Насырканович

Лидер фракции "Ата Мекен"

Доходы - 889 тыс 811 сомов, расходы – 0. Согласно поданной декларации, у депутата нет ни движимого, ни недвижимого имущества.

Сколько заработали за год его близкие родственники он не указал. Но в их собственности имеется жилой дом, площадью 230 кв.м. и "Тойота Камри".


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URL: https://www.vb.kg/383445
Теги:
Алмазбек Баатырбеков, Алмамбет Шыкмаматов, Алтынбек Сулайманов, Бакыт Торобаев, Иса Омуркулов, Дастанбек Джумабеков, Турускулов Жыргалбек, декларация, зарплата, Кыргызстан, деньги, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Омурбек
21.11.2019, 16:19

самые опасные бизнесмены, скрывают свои доходы, приходят в ЖК чтобы защитить свои доходы

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